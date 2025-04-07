《中國要聞》惠譽下調中國主權信用評級，財政部：不予認可

《經濟通通訊社７日專訊》中國財政部發布消息，４月３日，國際信用評等機構惠譽發布報

告，決定將中國主權信用評等「Ａ＋」調降至「Ａ」。對此，財政部回應深表遺憾、不予認可。



財政部有關負責人說，本次復評過程中，中方與惠譽評級團隊進行了大量深入溝通，惠譽方

面雖承認中國較其他同評級經濟體具有更為穩健的經濟增長前景和全球貿易關鍵地位，但其固守

原有的評級方法，下調中國主權信用評級是有失偏頗的，不能充分客觀反映中國的實際情況和國

際國內市場對中國經濟回升向好的一致認知。「對此我們深表遺憾、不予認可。」



財政部表示，中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，經濟高質量發展大勢也沒有

變。今年以來，隨著各項宏觀政策繼續發力顯效，國民經濟延續向新向好態勢，發展質量穩步提

高。近期，ＩＭＦ、世界銀行都上調了２０２５年中國經濟增速，聯合國、ＯＥＣＤ預測今年中

國ＧＤＰ增速也都在４﹒５％以上，接近中國政府確定的５％左右預期增長目標。國際資本市場

也紛紛重估中國資產，看多中國。



＊預留充足政策空間，確保經濟持續發展＊



總體看，中國經濟增長的內生動力、市場活力、政策效能、發展韌性都有了全方位提升，向

好勢頭在持續鞏固，新的增長空間正在打開。下一步，中國將繼續實施更加積極的財政政策和適

度寬鬆的貨幣政策，更加注重打好政策「組合拳」。財政政策會加強與貨幣、就業、產業、區域

、貿易等政策和改革開放舉措的協調配合，增強政策合力，為中國經濟增長蓄力賦能。中國政府

也預留了充足的政策空間，將根據形勢變化，及時研究和動態調整政策儲備，確保中國經濟持續

健康發展，同時也給世界帶來更多機遇。（ｒｙ）

