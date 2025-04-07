《中國監管》滬深北交易所發布程序化交易管理實施細則，７月實施

《經濟通通訊社７日專訊》據《新華社》報道，為全面推進程序化交易監管，滬深北交易所

上周正式發布程序化交易管理實施細則。



去年５月，中證監發布《證券市場程序化交易管理規定（試行）》，對證券市場程序化交易

監管作出總體性、框架性制度安排，並授權交易所細化業務規則和具體舉措。此次滬深北交易所

發布的實施細則對程序化交易報告管理、交易行為管理、信息系統管理、高頻交易管理等作出細

化規定。



實施細則明確了瞬時申報速率異常、頻繁瞬時撤單、頻繁拉抬打壓以及短時間大額成交四類

異常交易行為的構成要件，並明確了投資者發生程序化異常交易行為時交易所可採取的措施。



根據實施細則，高頻交易認定標準為：單帳戶每秒申報、撤單筆數合計最高達到３００筆以

上，或者單帳戶全日申報、撤單筆數合計最高達到２００００筆以上。細則明確，交易所將通過

督促相關投資者履行額外報告義務、針對性設置異常交易監管標準、加強交易監管、實施差異化

收費，進一步加強高頻交易監管。



據悉，實施細則將於２０２５年７月７日開始正式實施，為市場各方進行適應性調整、做好

技術準備預留過渡期。（ｒｙ）

