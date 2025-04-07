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AH股新聞

07/04/2025 09:24

【關稅戰】高盛降中國股市目標價，料反制措施致貿易戰升級

　　《經濟通通訊社７日專訊》高盛集團表示，北京在回應特朗普政府最新一輪關稅措施時調整
了反制策略，「釋放出中美貿易衝突升級風險上升」的訊號。高盛建議投資者本周應密切關注人
民幣中間價，以及特朗普對中國報復性關稅的回應。另外，高盛下調對中國股市的１２個月目標
，ＭＳＣＩ中國指數下降至８１點，滬深３００指數預測由４７００點調降至４５００點。
　
　　美國對等關稅措施落地，中國政府宣布將自４月１０日起對所有來自美國的進口商品加徵
３４％關稅，此外多部委還將採取一系列其他反制措施。高盛經濟學家陳鑫泉在報告中寫道，如
果貿易緊張局勢持續升級、全球成長進一步放緩，該行對２０２５年全年實際ＧＤＰ的預測面臨
下行風險。
　
　　高盛仍然預計中國財政寬鬆將是主要的政策支持手段，用以抵消美國關稅所帶來的經濟逆風
，但認為匯率貶值代價高昂且效果不佳。此外，高盛預計第二季度會進行一次幅度５０基點的降
準，和一次幅度２０基點的降息。
　
＊高盛降中國股市目標價，滬深３００調低至４５００點＊
　
　　鑒於中美貿易戰升級，高盛中國首席股票策略師劉勁津在報告中提及，將ＭＳＣＩ中國指數
目標從８５點下調至８１點，滬深３００指數預測由４７００點調降至４５００點。根據上周四
（３日）收市顯示，ＭＳＣＩ中國指數報７３﹒１５點，年初至今上升１３％；滬深３００指數
報３８６１﹒５點，下跌１﹒９％。
　
　　報告指出，修正後的預測是基於ＭＳＣＩ中國指數的市盈率從１２倍降至１１﹒５倍，同時
每股盈餘增長預期也由９％調低至７％。報告並預期，市場在短期內可能下試該行的風險情景估
值，直到貿易和政策方向更明朗。（ｒｙ）　

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