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AH股新聞

07/04/2025 10:10

《寶島股市》台股現挫９﹒６％，賴清德稱沒有計劃採取關稅報復

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普２日宣布對等關稅後，全球股市慘遭「血洗」。
美國４月９日再徵收更高的「對等關稅」，對台灣的稅率高達３２％，台灣的領導人賴清德昨日
回應稱沒有計劃採取關稅報復。
　
　　台股今早低開５﹒４％，報２０１５３﹒５７點，不到５分鐘跌逾２０００點，重挫
９﹒７５％，現仍跌９﹒６３％。三大權值股台積電、鴻海、聯發科開市直接跌停。台灣金管會
宣布４月７日至１１日實施三項暫時性「放空新措施」，這是台灣歷史上第六次祭出禁空或限空
措施。
　
＊台政府沒有計劃採取關稅報復，提５項策略＊
　
　　針對美國計劃對台課徵３２％的對等關稅，賴清德表示，台灣沒有計劃採取關稅報復；企業
對美國的投資承諾，只要符合台灣利益，也不會有任何改變。
　
　　賴清德提出，將採取５項策略，包括台、美雙方談判從「零關稅」開始談起；擴大對美採購
以降低貿易逆差；除了台積電加碼投資，其他產業如電子、資通訊、石化及天然氣等，都可以加
碼投資美國；政府會獎勵投資鬆綁法令，協助企業根留台灣，同時幫台商海外生產基地做必要調
整，進一步進入美國市場等。（ｊｑ）

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