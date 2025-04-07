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關稅戰
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AH股新聞

07/04/2025 16:02

【關稅戰】外交部再回應美對等關稅：以對等為名，行霸權之實

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國日前宣布對所有貿易夥伴加徵關稅，一些被聯合國認定為「
最不發達國家」的弱小經濟體也未能幸免。聯合國秘書長發言人迪雅里克稱，貿易戰將對推動實
現可持續發展目標帶來負面影響，那些最脆弱、最缺乏能力應對當前挑戰的國家更令人擔憂。世
貿組織總干事伊維拉認為，美國加徵關稅或將導致今年全球商品貿易量總體萎縮約１％，給全球
貿易和經濟增長前景帶來巨大的影響。
　
　　對此，中國外交部發言人林劍在今日的例行記者會表示，美國以「對等」為名，行霸權之實
，犧牲各國的正當利益，服務一己之私，將「美國優先」凌駕於國際規則之上，是典型的單邊主
義、保護主義和經濟霸凌行徑。中方已經發布了中國政府關於反對美國濫施關稅的立場，表明了
嚴正態度。
　
　　美國濫施關稅無異於剝奪各國，特別是全球南方國家的發展權利。世貿組織的數據分析顯示
，在經濟發展不對等、經濟實力不對等的情況下，美國加徵關稅的政策將進一步拉大各國的貧富
差距，欠發達國家將遭受更大的衝擊，這將嚴重損害實現聯合國《２０３０年可持續發展議程》
的努力。
　
　　美方實施差別化的稅率，違反了世貿組織非歧視原則，嚴重破壞正常國際經貿秩序和全球產
供鏈的安全穩定，嚴重損害多邊貿易體制，嚴重沖擊世界經濟復甦進程，必然遭到國際社會的普
遍反對。
　
　　林劍指出，開放合作是歷史潮流，互利共贏是人心所向。發展是世界各國的普遍權利，而不
是少數國家的專利。各國應當秉持共商共建共享原則，堅持真正的多邊主義，共同反對各種形式
的單邊主義、保護主義，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿
易體制。（ｊｑ）

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