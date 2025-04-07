  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

07/04/2025 16:42

【關稅戰】標普：關稅悲觀情景下，中國問題貸款佔比或超６％

　　《經濟通通訊社７日專訊》標普全球評級表示，中國經濟因美國加徵關稅而受到的拖累將傳
導至銀行業，預計未來幾年商業銀行的問題貸款將會增加，悲觀情景下可能達到總貸款的
６﹒４％。
　
＊關稅對經濟的拖累將影響銀行的資產質量＊
　
　　標普全球評級信用分析師陳俊銘表示，中國經濟歷經疫情、房地產下行周期、地方政府融資
平台（城投）債務風險積累等多方面挑戰，現在又面臨著美國進一步加徵關稅對出口造成的壓力
。關稅對經濟的拖累將會影響銀行的資產質量。
　
　　在新一輪關稅沖擊之前，中國經濟表現良好，２０２４年ＧＤＰ實際年增長率達到了５％。
在這樣的環境下，估算２０２４年商業銀行不良資產（ＮＰＡ）佔總貸款比例為５﹒１％，好於
預期的５﹒９％，為預測提供了更低的基數。
　
　　根據標普全球評級的經濟學家預測，受關稅影響，中國ＧＤＰ實際年增長率將在２０２５－
２０２７年放緩至平均４％的水平。而這一預測是在特朗普政府４月２日宣布對等關稅政策之前
做出的。美國的貿易政策可能會打擊出口相關行業和就業，進一步導致小微企業貸款和無抵押零
售貸款壞賬增多。
　
　　與此同時，中國國內的宏觀經濟形勢仍不明朗。房地產市場能否回穩、消費能否復蘇，城投
債務風險能否得到化解，尚存在不確定性。
　
＊悲觀情景下中國問題貸款佔比或超６％＊
　
　　基準情景下，預計２０２５－２０２７年中國商業銀行不良資產佔總貸款比例將在５﹒５％
到５﹒９％之間浮動。悲觀情景下，如果中國ＧＤＰ實際年增長率在２０２５－２０２７年下降
至平均３％的水平（基準情景下實際年增長率為４％），預計中國銀行業不良資產佔總貸款比例
將在５﹒６％－６﹒４％之間浮動，與２０２２年疫情期間水平相近。
　
　　基於最新的財政預算，中國政府顯示出承擔更多債務以支持經濟增長的意願，力爭２０２５
年ＧＤＰ實際增速達到「５％左右」。樂觀情景下，如果中國ＧＤＰ實際年增長率在２０２５－
２０２７年達到平均５％，預計中國銀行業不良資產佔總貸款比例將在５﹒２％到５﹒６％之間
浮動。（ｊｑ）　

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅推倒全球化，弱國反思經濟大屠殺

09/04/2025 19:09

大國博弈

特朗普關稅、美元緊箍咒和比特幣的穩定脈搏

09/04/2025 17:58

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處