【關稅戰】標普：關稅悲觀情景下，中國問題貸款佔比或超６％

《經濟通通訊社７日專訊》標普全球評級表示，中國經濟因美國加徵關稅而受到的拖累將傳

導至銀行業，預計未來幾年商業銀行的問題貸款將會增加，悲觀情景下可能達到總貸款的

６﹒４％。



＊關稅對經濟的拖累將影響銀行的資產質量＊



標普全球評級信用分析師陳俊銘表示，中國經濟歷經疫情、房地產下行周期、地方政府融資

平台（城投）債務風險積累等多方面挑戰，現在又面臨著美國進一步加徵關稅對出口造成的壓力

。關稅對經濟的拖累將會影響銀行的資產質量。



在新一輪關稅沖擊之前，中國經濟表現良好，２０２４年ＧＤＰ實際年增長率達到了５％。

在這樣的環境下，估算２０２４年商業銀行不良資產（ＮＰＡ）佔總貸款比例為５﹒１％，好於

預期的５﹒９％，為預測提供了更低的基數。



根據標普全球評級的經濟學家預測，受關稅影響，中國ＧＤＰ實際年增長率將在２０２５－

２０２７年放緩至平均４％的水平。而這一預測是在特朗普政府４月２日宣布對等關稅政策之前

做出的。美國的貿易政策可能會打擊出口相關行業和就業，進一步導致小微企業貸款和無抵押零

售貸款壞賬增多。



與此同時，中國國內的宏觀經濟形勢仍不明朗。房地產市場能否回穩、消費能否復蘇，城投

債務風險能否得到化解，尚存在不確定性。



＊悲觀情景下中國問題貸款佔比或超６％＊



基準情景下，預計２０２５－２０２７年中國商業銀行不良資產佔總貸款比例將在５﹒５％

到５﹒９％之間浮動。悲觀情景下，如果中國ＧＤＰ實際年增長率在２０２５－２０２７年下降

至平均３％的水平（基準情景下實際年增長率為４％），預計中國銀行業不良資產佔總貸款比例

將在５﹒６％－６﹒４％之間浮動，與２０２２年疫情期間水平相近。



基於最新的財政預算，中國政府顯示出承擔更多債務以支持經濟增長的意願，力爭２０２５

年ＧＤＰ實際增速達到「５％左右」。樂觀情景下，如果中國ＧＤＰ實際年增長率在２０２５－

２０２７年達到平均５％，預計中國銀行業不良資產佔總貸款比例將在５﹒２％到５﹒６％之間

浮動。（ｊｑ）

