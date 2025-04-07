  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

07/04/2025 11:10

【關稅戰】美國杜邦遭反壟斷調查，分析：給予中國企業新的機遇

　　《經濟通通訊社７日專訊》國家市場監管總局公告，因杜邦中國集團有限公司涉嫌違反《中
華人民共和國反壟斷法》，依法對該公司開展立案調查。行業分析指出，可能的調查方向包括：
通過排他性協議限制下游客戶選擇、利用專利壁壘實施搭售行為，或在關鍵原材料市場實施價格
歧視等。
　
　　美國化工公司杜邦於１９８８年在深圳註冊成立「杜邦中國集團有限公司」，成為中國第一
間由外商全資擁有的投資公司，之後杜邦在內地建立３９家獨資及合資企業，擁有員工約
６０００人。據杜邦２０２４年財務報告，中國是公司繼美國以外第二大收入來源地，２０２２
年至２４年間，杜邦中國區收益貢獻為２７﹒４４億、２２﹒０６億和２３﹒４５億美元，佔集
團同期收入２１％、１８％、１９％。
　
　　杜邦中國官網顯示，其重要產品包括面料、纖維與無紡布、包裝材料和解決方案、太陽能解
決方案等，涉及汽車、建築、能源、政府與公共部門、軍用、執法、包裝與印刷等多個領域。
　
　　國金證券表示，此次的反壟斷調查給予了中國企業新的機遇，一方面已經能夠形成技術突破
的企業可以充分借助此次機遇開始加速進行市場突破和替代，打破了原有很多「獨家」協議的限
制，同時能夠跟隨下游的需求形成產品的更迭和優化，縮小產品之間的差距。另一方面，通過反
壟斷的調查，下游企業可以有效的降低產品的採購成本，降低搭售形成的額外支出，同時開放出
更多的關聯市場給與國內生產企業。
　
　　中信證券表示，杜邦在半導體封裝材料（ＣＭＰ拋光墊）、醫用防護材料（Ｔｙｖｅｋ）等
領域的壟斷地位被打破後，本土企業可依托政策窗口加速技術攻關。（ｃｔ）　

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅推倒全球化，弱國反思經濟大屠殺

09/04/2025 19:09

大國博弈

特朗普關稅、美元緊箍咒和比特幣的穩定脈搏

09/04/2025 17:58

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處