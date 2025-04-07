【關稅戰】美國杜邦遭反壟斷調查，分析：給予中國企業新的機遇

《經濟通通訊社７日專訊》國家市場監管總局公告，因杜邦中國集團有限公司涉嫌違反《中

華人民共和國反壟斷法》，依法對該公司開展立案調查。行業分析指出，可能的調查方向包括：

通過排他性協議限制下游客戶選擇、利用專利壁壘實施搭售行為，或在關鍵原材料市場實施價格

歧視等。



美國化工公司杜邦於１９８８年在深圳註冊成立「杜邦中國集團有限公司」，成為中國第一

間由外商全資擁有的投資公司，之後杜邦在內地建立３９家獨資及合資企業，擁有員工約

６０００人。據杜邦２０２４年財務報告，中國是公司繼美國以外第二大收入來源地，２０２２

年至２４年間，杜邦中國區收益貢獻為２７﹒４４億、２２﹒０６億和２３﹒４５億美元，佔集

團同期收入２１％、１８％、１９％。



杜邦中國官網顯示，其重要產品包括面料、纖維與無紡布、包裝材料和解決方案、太陽能解

決方案等，涉及汽車、建築、能源、政府與公共部門、軍用、執法、包裝與印刷等多個領域。



國金證券表示，此次的反壟斷調查給予了中國企業新的機遇，一方面已經能夠形成技術突破

的企業可以充分借助此次機遇開始加速進行市場突破和替代，打破了原有很多「獨家」協議的限

制，同時能夠跟隨下游的需求形成產品的更迭和優化，縮小產品之間的差距。另一方面，通過反

壟斷的調查，下游企業可以有效的降低產品的採購成本，降低搭售形成的額外支出，同時開放出

更多的關聯市場給與國內生產企業。



中信證券表示，杜邦在半導體封裝材料（ＣＭＰ拋光墊）、醫用防護材料（Ｔｙｖｅｋ）等

領域的壟斷地位被打破後，本土企業可依托政策窗口加速技術攻關。（ｃｔ）

