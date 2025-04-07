《Ａ股行情》中國多箭齊發反制美國關稅，滬綜指低開４﹒４６％

《經濟通通訊社７日專訊》美國對等關稅落地後，中國強硬反制，多部門同步宣布一攬子舉

措，回應美國總統特朗普最新的關稅行動，包括對所有美國進口商品加徵３４％關稅，並對部分

稀土物項實施出口管制等。滬深股市今早大幅低開，滬綜指低開４﹒４６％，報３１９３﹒１點

，失守三千二關，深成指低開５﹒９６％，創業板指低開６﹒７７％。



全球金融市場遭衝擊，上周五美股重挫，金龍中國指數大跌近９％，今日早盤亞洲股市齊跌

，台股挫逾一成。特朗普又放言中國「走錯了棋」，加劇市場緊張情緒。



官媒《人民日報》發表評論文章說，中國面對美國濫施關稅的亂拳「心中有數、手上有招」

，未來根據形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具隨時可以出台；財政赤字、專項債、特別國債

等視情仍有進一步擴張空間；將以超常規力度提振國內消費，加快落實既定政策，並適時出台一

批儲備政策。



高盛表示，中國反制措施「釋放出中美貿易衝突升級風險上升」的信號。預計財政寬鬆將是

主要的政策支持手段，用以抵消美國關稅所帶來的經濟逆風。高盛預計第二季度會進行一次幅度

５０基點的降準，和一次幅度２０基點的降息。同時，高盛分析師下調主要中國股指目標位，

ＭＳＣＩ中國指數下降至８１點，滬深３００指數調低至４５００點。



人民銀行今日進行９３５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有２４５２億

元逆回購到期，即今日淨回籠１５１７億元。本周公開市場將有７６００億元逆回購到期。

（ｒｙ）

