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AH股新聞

07/04/2025 11:37

《Ａ股行情》滬綜指半日收挫６﹒３％，恐慌拋售半日成交逾萬億

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國宣布徵收對等關稅後，中國作出強硬反制，公布了包括對所
有美國商品加徵３４％關稅的一攬子措施。貿易戰升級，觸發市場恐慌，亞洲股市今日大跌，滬
深股市亦插水，滬綜指半日收挫６﹒３４％，報３１３０﹒１７點，盤中曾失三千一關，深成指
收低８﹒０１％，創業板指大挫９﹒７４％。兩市半日成交放量，錄得１０７１３億元（人民幣
．下同），較上個交易日同時段大增３３７９億元或４６％。
　
＊農業種植及畜牧板塊逆勢升＊
　
　　縱觀行業及概念板塊，幾乎全部下調，惟有農業種植及畜牧板塊逆勢收升。中國政府對美國
商品加徵３４％的關稅，這是在３月初對價值約２１０億美元的農產品貿易徵收１０－１５％關
稅基礎上的額外關稅。有銷售穀物和油籽的國際貿易商說，「這無異於關閉了美國所有的農產品
進口。」
　
　　中金公司研報顯示，大豆、煙草、棉花、高粱、牛肉為中國自美進口前五大農產品，預計此
次加徵關稅或致我國大豆、高粱價格短期上行，但價格上行彈性有限。神農種業
（深：３００１８９）、美農生物（深：３０１１５６）、北大荒（滬：６００５９８）等多股
漲停。
　
　　花旗分析師發布報告稱，中國對美國報復性關稅的成本或可控，對通脹的影響也可能是溫和
的。全國人大期間規劃的政策料將加快落實，降準應該很快會出台，財政政策落地步伐可能會加
快。該行並指出，中國加碼政策支持以抵消關稅衝擊的確定性可能更高，現在關鍵問題是時機和
規模，重點在於擴大內需，最早可從４月政治局會議中看到信號。（ｒｙ）

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