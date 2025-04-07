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AH股新聞

07/04/2025 15:08

《Ａ股行情》滬指挫７﹒３％五年最大單日跌幅，匯金穩市成交激增

　　《經濟通通訊社７日專訊》關稅颶風席捲全球股市，今日滬深股市遭遇「黑色星期一」，滬
綜指收盤暴跌７﹒３４％，創２０２０年２月以來最大單日跌幅，收報３０９６﹒５８點，失守
三千一關。創業板指收跌１２﹒５％，創史上最大單日跌幅；深成指亦挫９﹒６６％。
　
　　Ａ股三大指數大跌之際，午後中央匯金出手穩市。匯金公告稱，堅定看好中國資本市場發展
前景，充分認可當前Ａ股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金（ＥＴＦ），未來將繼
續增持，堅決維護資本市場平穩運行。與中央匯金增持ＥＴＦ消息一致，寬基ＥＴＦ成交額顯著
放大。截至收盤，全市場２２隻寬基ＥＴＦ成交額超過１０億（人民幣．下同），合計成交額達
１１６５億元。滬指臨收盤前，跌幅輕微收窄。滬深兩市全天交易額１﹒５９萬億元，較上個交
易日增量４５０２億元或四成。
　
　　具體來看，行業板塊全線下調，通用機械、互聯網等跌幅靠前，惟有農林漁牧跌幅最小，其
中種植股更錄得逆市上揚，神農種業（深：３００１８９）、敦煌種業（滬：６００３５４）及
萬向德農（滬：６００３７１）等升停。中國對美國進口貨品加徵３４％關稅，有機構指，預計
此次加徵關稅或致中國國內大豆、高粱價格短期上行。
　
＊預期政策發力對沖，短期市場仍或下行＊
　
　　市場分析人士認為，中國對美國的強硬反擊超出預期，股市已難以避險，中國的內需對沖政
策的必要性和可能性進一步提升，財政發力和貨幣寬鬆預期亦升溫。高盛預計第二季度會進行一
次幅度５０基點的降準，和一次幅度２０基點的降息。
　
　　南華期貨權益與固收研究分析師王映稱，由於中國存在提振內需政策加碼的可能，對市場也
不必太過悲觀。在中國對美關稅正式落地之前，仍存在轉機可能，預計４月１０日之前，市場將
繼續維持較為濃厚的觀望情緒。若關稅政策在協商後有緩和之勢，按照當前局面，後續或仍會相
互拉扯，而且政策的實施會相對受牽制，短期市場仍或下行。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３５８９﹒４４　－７﹒０５　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３０９６﹒５８　－７﹒３４　　　　７３５３﹒６７　　
　　深證成指　　９３６４﹒５０　－９﹒６６　　　　８５２４﹒３２　　
　　創業板指　　１８０７﹒２１　－１２﹒５０　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　９２４﹒１７　　－９﹒２２　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　２４６﹒９５　　－７﹒６８　　　　　４﹒９１　　　　
　　深證Ｂ指　　１１２６﹒４２　－７﹒４３　　　　　２﹒２８　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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