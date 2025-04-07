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AH股新聞

07/04/2025 09:57

《Ａ股焦點》多家Ａ股回應美關稅應對措施稱影響較小，惟股價仍挫

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國對等關稅來襲，截至４月６日晚，Ａ股已有逾３０家上市公
司通過公告或投資者互動平台回應美國關稅政策調整對公司的影響。
　
　　多家上市公司表示，美國關稅政策對公司影響較小，惟今日大市疲弱，個股跌多升少。美的
集團（００３００）（深：０００３３３）表示，２０２３年後，公司就加大了海外生產基地的
建設。「基於當前的布局，加上以前在埃及和巴西等加徵關稅較低的國家已有所布局，我們仍然
具備成本比較優勢。」美的集團相關負責人如此說。美的Ａ股現價挫近７％，Ｈ股更跌近一成。
　
　　道通科技（滬：６８８２０８）透露，公司已提前在部分低關稅國家或地區尋找製造場所，
並開展了相關人員儲備工作，預計可在１個月內實現低關稅區域的製造替代。道通科技
（滬：６８８２０８）股價跌近一成。
　
　　邁瑞醫療（深：３００７６０）挫近４％，報２１６﹒３３元。邁瑞醫療表示，在今年初美
國對中國商品加徵兩次１０％關稅生效前，公司已提前根據意向訂單在美國前瞻備貨，因此今年
美國銷售的產品並不受到本輪關稅影響。而且，為滿足國際化業務運營需求，公司在全球布局了
幾十家生產基地，其中包括已獲ＦＤＡ認證的工廠，可滿足包括美國在內的全球市場需求。
　
　　至於勝宏科技（深：３００４７６）亦稱，公司直接出口美國佔比約３﹒５％，直接影響有
限，目前公司股價跌１５％；長盈精密（深：３００１１５）現價跌１６％，公司早前表示，
２０２４年直接向美國地區交付的產品營收佔公司總營收的比重僅約３％。（ｒｙ）

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