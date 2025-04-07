《Ａ股焦點》紡織板塊大跌，行業聯合會反對美國取消小包裹免稅

《經濟通通訊社７日專訊》中國紡織工業聯合會發布聲明稱，美國特朗普政府將取消從中國

內地和中國香港進口的小額包裹免稅待遇。此舉嚴重違背國際貿易規則，不僅破壞了中美紡織行

業正常貿易秩序，對中國紡織服裝企業，尤其是中小微企業、跨境電商經營者及配套產業鏈造成

不利影響，也將直接損害美國眾多普通消費者利益，損害國際市場公平與效率。



Ａ股紡織服飾板塊早盤大跌，孚日股份（深：００２０８３）、華孚時尚

（深：００２０４２）、瑞貝卡（滬：６００４３９）、愛慕股份（滬：６０３５１１）等二十

餘股跌停，開潤股份（深：３００５７７）跌超１９％，恆輝安防（深：３００９５２）及南山

智尚（深：３００９１８）均挫１６％。



中國紡織工業聯合會聲明表示，業界對美國霸權行為予以強烈譴責和堅決反對。小額包裹關

稅豁免政策是國際通行的便利化措施。美方無視實際，違反了世界貿易組織非歧視原則和公平貿

易精神，損害了全球紡織產業鏈韌性，最終將損害包括美國企業和消費者在內的各方利益。中國

紡織工業聯合會呼籲國際組織、各國行業組織及相關利益方共同抵制貿易保護主義，維護多邊貿

易體系。（ｒｙ）

