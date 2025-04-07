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AH股新聞

07/04/2025 10:38

【關稅戰】學者：中國限制稀土出口，讓美國感受貿易保護主義反噬

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國４月４日起對７類中重稀土相關物項實施出口管制，作為對
特朗普政府對等關稅的反制措施之一。央視引述對外經貿大學中國世界貿易組織研究院院長屠新
泉表示，中國是最大的稀土生產國和出口國，而且中國在稀土產品的生產加工等經驗方面全球領
先。稀土是高新技術產業，尤其是很多武器裝備生產中不可或缺的原材料，也會對美國在原材料
的獲取上產生比較大的影響，影響到美國相關高技術產品，包括軍事產品的開發、生產，「這會
讓美國感受到自身貿易保護主義措施，尤其是所謂『對等關稅』所帶來的反噬效應」。
　
　　屠新泉指，中國這一次的反制速度非常快，力度也非常強。因為特朗普政府的這次對等關稅
政策，可以說是過去八十年來最具破壞性的貿易措施，這對於世界貿易體系和全球供應鏈的破壞
非常巨大，也會嚴重拖累世界經濟增長，實際上世界各國也都對此表示強烈反對，國際貨幣基金
組織、世界貿易組織也都發表聲明，對此表示擔憂。
　
　　屠新泉又指，中國是這次「對等關稅」的最大受害者之一，有必要做出非常強烈的反應。中
國作為世界第一貿易大國和第二經濟大國，有義務也有能力，首先挺身而出，來對美國這些極端
錯誤，甚至可以說是「天怒人怨」、不負責任的貿易保護主義舉動，採取有力措施，進行反擊。
（ｓｌ）

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