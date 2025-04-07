【關稅戰】群益金鼎證券：今年中國美元計出口金額料至少跌７％

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普對中國進口貨品加徵３４％對等關稅，令美國對

中國總關稅稅率增至５４％。群益金鼎證券上海代表處認為，美國對華最新加徵的稅率超出預期

，因此將中國２０２５年出口金額同比增速預測（按美元計）調整為：悲觀假設下為－１５％，

中性假設下為－１０％，樂觀假設下為－７％。２０２４年中國出口金額增速為５﹒９％。



該機構指出，此次對等關稅實施後，將直接影響雙邊貿易，短期內對出口帶來明顯的負面影

響，加大實體經濟下行壓力。不過，２０２４年對美出口佔比已降至１４﹒７％，對美出口下降

不會對整體經濟造成顛覆性影響。同時，美國對華商品依存度較高，短時期內也難以找到替代品

，中美貿易不可能完全脫勾，後續有談判空間。



＊今年中國ＣＰＩ料將上升但幅度有限＊



該機構並指出，美國是中國第二大農產品進口國，２０２４年中國進口美國農產品總金額

２７５﹒３億美元，佔農產品進口總額約１２﹒８％，主要是進口大豆、玉米、小麥、豬肉及製

品、棉花等。自特朗普第一個任期起，中國已開始尋找美國農產品替代進口國，如巴西、東盟國

家等，因此反制措施雖然將推升ＣＰＩ，但影響總體可控。同時，考慮境內豬肉、大豆、棉花等

農產品價格較低迷，預計反制措施導致的ＣＰＩ上升幅度較有限。



＊料蘋果產業鏈等出口美國佔比高行業影響大＊



至於對股市的影響，該機構認為，出口美國佔比高的行業受影響大，包括電子和電氣機械行

業，如蘋果產業鏈、新能源產業鏈、小家電、紡織服裝等。短線看，內需導向的行業、高股息板

塊受關稅政策影響較小，預計股價相對抗跌。（ｓｌ）

