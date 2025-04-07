【ＦＯＣＵＳ】關稅戰車如鐵達尼，美元籠罩不祥之兆

【ＦＯＣＵＳ】面對兩日蒸發５﹒４萬億美元市值的美股，就連ＭＡＧＡ鐵粉阿克曼

（Ｂｉｌｌ Ａｃｋｍａｎ）亦忍不住疾呼「９０天暫停期」，惟關稅戰車狂奔的巨大慣性，恐

如減速轉舵不及的鐵達尼號，令美股周一（７日）直撞史上最大「三連跌」紀錄的冰山。而「解

放日（香港時間４月３日）」直插２％的美元，更籠罩不祥之兆。



＊美股「黑色星期一」避無可避＊



香港時間４月３日美股收市後投下的「對等關稅」核彈，引發華爾街慘烈血洗，而侵侵最新

堅稱「有時必須吃藥才能解決問題」、「中國驚慌失措」、「將維持關稅直至貿易逆差消失」，

續拖累三大指數期貨齊挫逾５﹒５％（截至本港時間周一中午），恐預示美股即將刷新１９８７

年「黑色星期一」乃至１９２９年大蕭條以來三連跌的極值。



面對對沖基金?售潮，以及潛在的「雷曼式」追孖展（ｍａｒｇｉｎ ｃａｌｌ）潮，過往

為ＭＡＧＡ身先士卒護航的對沖基金大佬阿克曼，疾呼總統宣布「９０天暫停期」以重新談判並

避免經濟核冬天。但正如他所言，「商業是一場信心遊戲，信心取決於信任」，即使特朗普祭出

「緩╱拖字訣」，巨大的不確定性都注定無法消失。



＊馬克斯：預測未來半年注定錯＊



價值投資大師、橡樹資本創始人馬克斯（Ｈｏｗａｒｄ Ｍａｒｋｓ）最新忠告稱，股票價

格所依賴的世界大局正發生根本性變化，是其職業生涯前所未見，因此現時是應果斷進場抄底，

還是等待進一步下跌，「作出定性（ｑｕａｌｉｔａｔｉｖｅｌｙ）判斷絕非可能，你無法通過

『分析』來確定今天的資產價格是否適合未來的環境」。他強調，如果有人說未來６個月會怎樣

，「我敢打賭你是錯的。」



馬克斯並指，美國過往如同一個手持無上限額度金色信用卡的人，倘若以上劇變令其不得不

面對信用額度縮減或不得不在某個時候送上帳單，將導致真正的風險。「如果人們不再喜歡美元

，不再喜歡投資美國、不再喜歡擁有美債，財政狀況將變得相當複雜。」



＊海外資本若回撤勢重創金融賬＊



此似乎印證了，美元在對等關稅公布後，未一如預期走強，反而直插２％的邏輯，反映市場

對愈來愈緊逼的美國經濟衰退的擔憂，壓倒了任何關稅的潛在利好。瑞士百達資產管理公司首席

策略師Ｌｕｃａ Ｐａｏｌｉｎｉ甚至稱，不排除未來五年美元再貶值１０％至１５％。



最壞的情形是，自大流行以來的美國經濟、美股「例外論」壽終正寢，過去數年爭先恐後湧

入美股市場淘金的海外資本（持股約五分一）開啟回撤模式。最終，特朗普的關稅「大棋」，這

邊廂推動收窄貿易逆差（如能成功），那邊廂重創金融賬戶順差，撿了芝麻丟了西瓜，對美元的

長期損害或才剛剛開始。

