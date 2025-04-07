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AH股新聞

07/04/2025 16:01

《中日局勢》外交部：２月福島核污水獨立採樣檢測結果未見異常

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國專家今年２月再次赴福島第一核電站獨立採集福島核污染水
樣本，相關檢測據報近日有結果。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上介紹，經向有關部
門了解，中方科研機構已完成對今年２月赴日本福島核電站附近海域獨立採集的海水、海洋生物
等樣本的檢測分析。樣本中，氚、銫－１３４、銫－１３７、鍶－９０等放射性核素活度濃度未
見異常。後續，中方的相關檢測數據將提交國際原子能機構，由其統一匯總發布。
　
　　林劍強調，中方多次指出，單次檢測的結果沒有異常不能保證今後的檢測都沒有問題。在日
前舉行的中日經濟高層對話中，日方重申接受對排海的長期國際監測和中方的獨立取樣監測，確
認持續開展上述的監測活動。中方反對日方排放核污染水的立場從未變化，將繼續會同國際社會
和國際原子能機構等相關專業組織，敦促日方切實履行承諾，確保排海處於國際監督之下。
　
　　對於中方是否願意就恢復日本水產品進口加速與日方談判，林劍表示，中國政府始終堅持人
民至上，堅定維護人民群眾的食品安全。日方明確承諾接受對排海的長期國際監測和中方的獨立
取樣監測，在日方履行承諾、檢測結果迄未出現異常的基礎上，中國海關總署於３月１２日應約
同日方在北京就日本水產品安全問題進行了技術交流。（ｓｌ）

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