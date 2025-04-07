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AH股新聞

07/04/2025 15:56

微軟否認將停止在中國運營，在華合資公司據報大裁員

　　《經濟通通訊社７日專訊》內地互聯網今日上午流傳一張內容顯示「微軟停止中國區運營」
、實際是位於上海的微軟外包公司停運的電郵截圖。對此，微軟正式聲明指，有關微軟將停止在
中國運營的報道，信息不實；有關微創Ｗｉｃｒｅｓｏｆｔ公司的業務和運營的任何問題，應直
接向他們諮詢。
　
　　該張電郵截圖顯示，「由於地緣政治及國際業務環境的變化，微軟將調整其全球戰略布局，
並將於２０２５年４月８日起正式停止在中國區的運營。這一決定意味著我們微軟項目團隊的相
關工作也將同步終止……公司將緊跟微軟全球布局的腳步。我們會在越南、日本、匈牙利等歐亞
地區積極拓展海外業務，優先為原微軟業務線的員工提供海外工作崗位和工作選擇」。
　
　　據內媒引述微軟內部人士指，該電郵來自微軟旗下合資公司「微創軟件」，該公司定位為企
業數字化綜合服務商，「行業裏普遍叫微軟的外包公司」。報道又引述微創員工指，早上剛到公
司就被宣布和微軟相關的所有業務都被暫停，「突然公司員工們被通知沒有工作了」，波及的主
要包括ｏｆｆｉｃｅ相關業務外包部門，「我們這邊整個項目組都被端了，大概四五百人吧，正
在排隊等約談，有Ｎ＋１（補償）」。（ｓｌ）

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