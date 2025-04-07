微軟在華合資公司傳停止中國區運營，員工補償Ｎ＋１

《經濟通通訊社７日專訊》內地互聯網今日上午流傳一張關於「微軟停止中國區運營」的電

郵截圖，內容顯示「由於地緣政治及國際業務環境的變化，微軟將調整其全球戰略布局，並將於

２０２５年４月８日起正式停止在中國區的運營。這一決定意味著我們微軟項目團隊的相關工作

也將同步終止」，並提到「公司將緊跟微軟全球布局的腳步。我們會在越南、日本、匈牙利等歐

亞地區積極拓展海外業務，優先為原微軟業務線的員工提供海外工作崗位和工作選擇」。



據內媒《鳳凰網科技》從微軟內部人士處了解，該電郵來自微軟旗下合資公司「微創軟件」

，該公司定位為企業數字化綜合服務商，「行業裏普遍叫微軟的外包公司」。報道並引述一名辦

公區在上海的微創員工指，早上剛到公司就被宣布和微軟相關的所有業務都被暫停，「突然公司

員工們被通知沒有工作了」，目前公司提供的裁員補償為Ｎ＋１。



《新浪科技》則引述微創內部員工透露，此次波及業務主要包括ｏｆｆｉｃｅ相關業務外包

部門，「３號通知的領導，４號就沒有工作做了，今天領導就直接跟我們說了。我們這邊整個項

目組都被端了，大概四五百人吧，正在排隊等約談，有Ｎ＋１」。



不過，潤米諮詢創始人、前微軟戰略合作總監劉潤在社交平台發文稱，「問了一下。微軟並

沒有停止中國區業務。微軟也沒有停止在中國的外包業務。這封郵件，來自微創（微軟合資公司

），是涉及到海外用戶數據（因為各種原因）的外包業務，遷移到其他地區」。



公開資料顯示，微創軟件是微軟在華投資的第一家合資公司，成立於２００２年，其企業數

字化服務客戶遍及全球，業務範圍涵蓋高科技、互聯網、金融、保險、製造、汽車、能源、公共

事業等多個行業。微創軟件在全球還有多個交付中心。（ｓｌ）

