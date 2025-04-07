【關稅戰】小商品城：對業務無實質影響，對義烏出口影響亦有限

《經濟通通訊社７日專訊》對於美國對等關稅帶來的影響，小商品城（滬：６００４１５）

今日在互動平台表示，公司作為全球小商品貿易的核心樞紐運營方，已對相關政策調整進行全面

分析。基於義烏市場出口結構多元化、供應鏈韌性突出等特點，結合當前經營數據，公司認為此

次關稅政策調整對整體業務無實質性影響，對義烏出口影響有限。



小商品城又指，經公司調研，目前義烏國際商貿城有３０００餘家商戶參與對美貿易，其中

直接開展對美貿易的商戶為１００餘家。對於美國加徵關稅造成的利潤空間壓縮等問題，商戶普

遍表示可通過商品漲價、提高產品附加值、優化生產流程、增強企業自身競爭力等方式來降低影

響。



＊小商品城：客戶分散度高，抗單一市場風險能力突出＊



小商品城指出，義烏市場商品品類超２１０萬個ＳＫＵ（存庫單位），涵蓋日用消費品全鏈

條，供應充足、質量穩定、性價比高，在全球市場保持強勁競爭力。同時，義烏市場貿易夥伴日

趨多元，去年義烏市對共建「一帶一路」國家合計進出口４１３３﹒４０億元人民幣，同比增長

１８﹒２％，佔同期義烏市進出口總值的６１﹒８％，成為拉動外貿增長的核心動力。公司依托

義烏市場「一帶一路」節點優勢，已形成覆蓋亞洲、非洲、中東、東南亞及拉美等新興市場的全

球化網絡，客戶分散度高，抗單一市場風險能力突出。



此外，去年義烏對美出口主要集中在紡織服裝、輕工商品和機電商品。輕工商品中以玩具、

聖誕用品、小家電等日用消費品為主，該類商品美國本土人工、倉儲等成本佔終端售價比例較高

，加徵關稅後仍具有價格優勢，考慮到美國對全球其他區域同步加徵關稅的情形，對義烏市場的

影響有限。



小商品城股價今早跌停，報１３﹒２３元人民幣。（ｓｌ）

