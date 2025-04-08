《政政經經－石鏡泉》跌到邊？

《政政經經》昨日（７日）大跌，全港投資者都問，跌到邊？以恒指日線圖自去年９月起的

上升軌計，可能昨日在１９７０６已跌完。以周線圖計，可能要跌至１８２３７或１７７５７。

以月線圖計，可能要跌至１８７２０。咁即是點？



今日才問跌到邊，是典型散戶之問。大戶則應在特無譜於２月１３日宣布４月２日是關稅日

後，便問升到邊後轉跌。看日線圖，技術走勢上踏入３月，任何一日出貨都有著數，國家這個大

戶又應如何辦？



＊應付股市大跌阿爺早已部署＊



以阿爺計，在２０２４年６月之前已部署應付像昨日類似的大跌，觸發可能像２０２４年初

的Ａ股被對沖基金衝擊，一跌千點。其時筆者已有文講過，２０２４年初阿爺救急之後，就開始

構築股市防衛工事。但打鐵還須自身硬，兵（股）不好，點救都無用，所以先在２０２４年６月

，就建立了支「紅利軍」，股息派足，唔怕你郁。２０２４年６月２４日筆者就介紹了這支「紅

利軍」。



有了「兵」，就要給「銀彈」，在２０２４年後，阿爺除充實了之前的中金、匯金兩個「銀

彈庫」外，已知的，更添加了三個「銀彈庫」。在今年３月１０日，筆者的「磨劍卅年今出鞘」

，稍介紹過了，如下：



金融戰，即是打「錢」，如光是放定一大舊錢來備戰，是笨辦法，較好之法是要有足夠動員

力，可以動員到平時都是Ｓｉｄｅｌｉｎｅ的錢（彈藥），以及動員到勤王兵來協防。



先講錢（彈藥）。



國家隊的彈藥分布於５處－－匯金、證金、外管局、社保基金（不是個別退休人士的社保基

金，而是救突發災難的國家基金）、國家集成電路產業基金，這５個彈藥庫的彈藥量是保密，但

知是每年會增加。



指揮勤王兵的是證金和證監，兵團則是一眾的上證Ａ５０ＥＴＦ、上證５０ＥＴＦ、上證

１０００ＥＴＦ、上證２０００ＥＴＦ、滬深３００ＥＴＦ和日後會陸續生成的ＥＴＦ，在

２０２４年２月，這些ＥＴＦ兵團就力殲了當時可能由內外勾結而啟動了的金融戰，使上證指數

一度跌至２６３５﹒０９的低點，跟著阿爺點了今證監主席吳清掛帥，把那些搞事者搞到「傾家

盪產，牢底坐穿」，當時筆者也有多篇文章談此。



在這些ＥＴＦ勤王兵清君側後，再加上阿爺的保駕護航，就開展了個資本戰反擊，中港股市

就逐步向好，好到今年至今，中港股市升幅多於美股。你以為是ＤｅｅｐＳｅｅｋ帶挈？

ＤｅｅｐＳｅｅｋ於今年１月底橫空出世，但中港股市於去年９月２４日已轉好，阿仔又怎可以

生出阿爸？



中國外長王毅於３月７日（周五）的兩會記者會中指美國是「兩面派」，唔改無得合作，已

是城頭罵戰，再不只是備戰。其實真正的罵戰是始於２０２１年３月１８日中方代表楊潔篪於中

美阿拉斯加，那１６分鐘噴話美國：「中國人不吃這一套」始。



２０２１年３月１８日，是中國「磨劍三十年，今出鞘」。以後再祭出劍的頻率應愈來愈密

，除非美「豺」柴咗。故各位投資者宜常戴頭盔，常行騎樓底。



近月，阿爺更組織「民兵」，通令國內保險公司，在今年保費收入中，要撥錢出來買Ａ股。

這並非靠害，國內保險公司不應光買債這般保守嘛，高息的紅利股是否可與債媲美？



昨日下午，中央匯金罕見破例在交易時段內公布，看好Ａ股，再次增持交易型開放式指數基

金（ＥＴＦ），未來將繼續增持。這是撐市的最好表白，出口又出手（銀）。



咁！會跌到邊？走著瞧。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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