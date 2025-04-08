中交建（０１８００）首季中標交通民生項目共逾２１１億元人幣

《經濟通通訊社８日專訊》中交建（０１８００）（滬：６０１８００）公布，２０２５年
１至３月第一季度公司國內中標金額１０億元（人民幣．下同）以上的主要項目，總額約
２１１﹒４３億元。該批中標項目共１２個，涵蓋高速鐵路、隧道、港口、水資源配置、城市基
建等多個重要領域。其中，最大單體項目為「湖北省新建宜昌至涪陵高速鐵路（湖北段）站前工
程」，中標金額高達３０﹒８８億元。（ｅｈ）
【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票
08/04/2025 08:53
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１至３月第一季度公司國內中標金額１０億元（人民幣．下同）以上的主要項目，總額約
２１１﹒４３億元。該批中標項目共１２個，涵蓋高速鐵路、隧道、港口、水資源配置、城市基
建等多個重要領域。其中，最大單體項目為「湖北省新建宜昌至涪陵高速鐵路（湖北段）站前工
程」，中標金額高達３０﹒８８億元。（ｅｈ）
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