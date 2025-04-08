中交建（０１８００）首季中標交通民生項目共逾２１１億元人幣

《經濟通通訊社８日專訊》中交建（０１８００）（滬：６０１８００）公布，２０２５年

１至３月第一季度公司國內中標金額１０億元（人民幣．下同）以上的主要項目，總額約

２１１﹒４３億元。該批中標項目共１２個，涵蓋高速鐵路、隧道、港口、水資源配置、城市基

建等多個重要領域。其中，最大單體項目為「湖北省新建宜昌至涪陵高速鐵路（湖北段）站前工

程」，中標金額高達３０﹒８８億元。（ｅｈ）

