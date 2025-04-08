《駐京專電》尹力、殷勇到北京海淀區調研人工智能企業

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》北京市委書記尹力圍繞「加快建設北京國際

科技創新中心，培育壯大人工智能產業」到北京海淀區調查研究。他強調，人工智能是引領這一

輪科技革命和產業變革的戰略性技術，具有溢出帶動性很強的「頭雁」效應。要深刻認識加快發

展人工智能的戰略意義，充分發揮首都教育科技人才優勢，堅持創新與應用並重，努力打造具有

全球影響力的人工智能創新策源地和產業高地。北京市委副書記、市長殷勇，市委副書記、組織

部部長游鈞一同調研。



尹力強調，人工智能具備典型通用技術特徵，要強化融合應用，加快形成新質生產力。著眼

全球數字經濟標桿城市建設，促進人工智能與實體經濟、社會事業深度融合，推動傳統產業智能

化轉型升級。圍繞北京高精尖產業發展方向，深入推進「人工智能＋」行動，更好賦能帶動新材

料、人形機器人等未來產業發展。針對醫療、教育、文化、交通、制造等領域需求，開放一批標

桿示範場景。各區要立足自身產業發展條件，找准結合點，實現「一區一特色」差異化發展。



尹力並強調，北京人工智能相關企業約佔全國四成，其中獨角獸企業佔全國一半。要聚焦企

業主體，積極營造一流創新發展生態。支持科技領軍企業牽頭組建人工智能創新聯合體，布局建

設概念驗證、中試驗證等平台，加速科技成果落地轉化。充分發揮人工智能產業投資基金引導作

用，支持長期資本、耐心資本投早投小投硬科技。完善企業發現培育機制，孵化更多專精特新「

小巨人」企業、獨角獸企業。全面優化營商環境，助力企業實現更好發展。

