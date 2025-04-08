《駐京專電》京津冀實現７﹒２４億條信用數據全量共享

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》北京市市場監管局發布，自２０２３年１１

月簽訂《共建信用京津冀合作框架協議》以來，京津冀三地市場監管部門通過統一數據標準、深

化信息共享、開展協同監管三大舉措，截至目前已實現７﹒２４億條信用數據全量共享，數據涵

蓋登記註冊、行政許可、行政處罰、經營異常名錄、嚴重違法失信名單、信用風險分類、年度報

告等信息，有效提升三地市場監管部門對區域企業運行情況的綜合分析預警能力。



據介紹，三地通過聯合制定《法人和其他組織統一社會信用代碼數據元交換規範》《法人和

其他組織統一社會信用代碼數據共享應用規範》兩項京津冀協同地方標準，建立京津冀統一社會

信用代碼數據庫，有效解決了三地信用數據標準不統一、共享不充分等問題。目前，通過相關標

準，京津冀三地已實現近１７００萬家企業、個體工商戶、社會團體等各類機構的統一社會信用

代碼數據共享。三地還聯合出台《京津冀市場監管部門跨區域信息資源共享實施工作方案》等，

建立標準化數據共享機制，組建京津冀數據實驗室，創新打造京津冀信用分析地理信息系統平台

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