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AH股新聞

08/04/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：匯金、誠通、國新增持ＥＴＦ股票

　　《經濟通通訊社８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
健全土地增值收益分配機制
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中共中央、國務院近日印發的《加快建設農業強國規劃（２０２４－２０３５年）》提出，有序
推進農村集體經營性建設用地入市改革，健全土地增值收益分配機制。規劃明確，到２０２７年
，農業強國建設取得明顯進展。鄉村全面振興取得實質性進展，農業農村現代化邁上新台階。到
２０３５年，農業強國建設取得顯著成效。鄉村全面振興取得決定性進展，農業現代化基本實現
，農村基本具備現代生活條件。到本世紀中葉，農業強國全面建成。
　
　
中央匯金增持ＥＴＦ堅決維護資本市場平穩運行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月７日，中央匯金公司發布的公告顯示，中央匯金公司堅定看好中國資本市場發展前景，充分
認可當前Ａ股配置價值，已再次增持交易型開放式指數基金（ＥＴＦ），未來將繼續增持，堅決
維護資本市場平穩運行。多家機構表示看好Ａ股市場前景。專家認為，應對外部不確定性因素的
擾動，全方位擴大內需是關鍵，應進一步加大財政支出力度，適時降準降息，從而提振市場預期
和信心。
　
「Ａ＋Ｈ」上市陣營不斷壯大
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月３日，東鵬飲料公告稱，已向香港聯交所遞交了發行Ｈ股股票並在香港聯交所主板掛牌上市
的申請；３月３１日，江蘇宏信登陸港交所；３月２５日，寧德時代發布關於發行Ｈ股獲得中國
證監會備案的公告……近段時間，一些公司赴境外上市的動作頻頻，折射出企業赴境外融資的熱
度有所提升。
　
　
《上海證券報》
　
中共中央、國務院印發加快建設農業強國規劃
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中共中央、國務院近日印發《加快建設農業強國規劃（２０２４－２０３５年）》。規劃首次明
確「三步走」戰略目標：到２０２７年，農業強國建設取得明顯進展；到２０３５年，農業強國
建設取得顯著成效；到本世紀中葉，農業強國全面建成。
　
中央匯金：已再次增持ＥＴＦ未來將繼續增持
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月７日，中央匯金公司於盤中發布公告稱，堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前Ａ
股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金（ＥＴＦ），未來將繼續增持，堅決維護資本
市場平穩運行。業內人士認為，中央匯金公司出手維護資本市場平穩運行，凸顯了Ａ股市場的長
期配置價值，有望為市場短期提振、止跌和後續企穩奠定基礎。
　
外儲連續１６個月穩定在３﹒２萬億美元以上
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月７日，國家外匯局發布數據顯示，截至２０２５年３月末，中國外匯儲備規模為３２４０７
億美元，較２月末上升１３４億美元，升幅為０﹒４２％。國家外匯局表示，中國經濟運行總體
平穩、穩中有進，一攬子存量政策和增量政策繼續發力顯效，高質量發展扎實推進，為外匯儲備
規模保持基本穩定提供支撐。
　
　
《證券時報》
　
中國明確加快農業強國建設路線圖和施工圖
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央、國務院近日印發《加快建設農業強國規劃（２０２４－２０３５年）》，提出加快農
業強國建設的路線圖和施工圖。規劃明確，到２０２７年，農業強國建設取得明顯進展。鄉村全
面振興取得實質性進展，農業農村現代化邁上新台階。
　
匯金公司、中國誠通、中國國新增持ＥＴＦ和相關股票
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中央匯金公司４月７日公告，公司堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前Ａ股配置價值
，已再次增持交易型開放式指數基金（ＥＴＦ），未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行
。當日，中國誠通公告，旗下誠通金控和誠暘投資增持ＥＴＦ和中央企業股票，堅決維護資本市
場平穩運行。中國國新同日表示，堅定看好中國資本市場發展前景，堅決當好長期資本、耐心資
本、戰略資本，其旗下國新投資有限公司增持中央企業股票、科技創新類股票及ＥＴＦ，積極支
持關鍵領域科技創新，為維護市場穩定運行貢獻力量。
　
中國外匯儲備連續１６個月站穩３﹒２萬億美元
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家外匯管理局４月７日數據顯示，截至３月末，中國外匯儲備規模為３２４０７億美元，較２
月末上升１３４億美元，升幅為０﹒４２％；官方黃金儲備為７３７０萬盎司，較２月末增加９
萬盎司。目前，中國外匯儲備規模已連續１６個月穩定在３﹒２萬億美元以上，中國央行已連續
５個月增持黃金。（ｅｗ）

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