《神州頭條》財經報章頭版摘要：匯金、誠通、國新增持ＥＴＦ股票

《經濟通通訊社８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



健全土地增值收益分配機制

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中共中央、國務院近日印發的《加快建設農業強國規劃（２０２４－２０３５年）》提出，有序

推進農村集體經營性建設用地入市改革，健全土地增值收益分配機制。規劃明確，到２０２７年

，農業強國建設取得明顯進展。鄉村全面振興取得實質性進展，農業農村現代化邁上新台階。到

２０３５年，農業強國建設取得顯著成效。鄉村全面振興取得決定性進展，農業現代化基本實現

，農村基本具備現代生活條件。到本世紀中葉，農業強國全面建成。





中央匯金增持ＥＴＦ堅決維護資本市場平穩運行

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４月７日，中央匯金公司發布的公告顯示，中央匯金公司堅定看好中國資本市場發展前景，充分

認可當前Ａ股配置價值，已再次增持交易型開放式指數基金（ＥＴＦ），未來將繼續增持，堅決

維護資本市場平穩運行。多家機構表示看好Ａ股市場前景。專家認為，應對外部不確定性因素的

擾動，全方位擴大內需是關鍵，應進一步加大財政支出力度，適時降準降息，從而提振市場預期

和信心。



「Ａ＋Ｈ」上市陣營不斷壯大

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４月３日，東鵬飲料公告稱，已向香港聯交所遞交了發行Ｈ股股票並在香港聯交所主板掛牌上市

的申請；３月３１日，江蘇宏信登陸港交所；３月２５日，寧德時代發布關於發行Ｈ股獲得中國

證監會備案的公告……近段時間，一些公司赴境外上市的動作頻頻，折射出企業赴境外融資的熱

度有所提升。





《上海證券報》



中共中央、國務院印發加快建設農業強國規劃

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中共中央、國務院近日印發《加快建設農業強國規劃（２０２４－２０３５年）》。規劃首次明

確「三步走」戰略目標：到２０２７年，農業強國建設取得明顯進展；到２０３５年，農業強國

建設取得顯著成效；到本世紀中葉，農業強國全面建成。



中央匯金：已再次增持ＥＴＦ未來將繼續增持

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４月７日，中央匯金公司於盤中發布公告稱，堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前Ａ

股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金（ＥＴＦ），未來將繼續增持，堅決維護資本

市場平穩運行。業內人士認為，中央匯金公司出手維護資本市場平穩運行，凸顯了Ａ股市場的長

期配置價值，有望為市場短期提振、止跌和後續企穩奠定基礎。



外儲連續１６個月穩定在３﹒２萬億美元以上

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４月７日，國家外匯局發布數據顯示，截至２０２５年３月末，中國外匯儲備規模為３２４０７

億美元，較２月末上升１３４億美元，升幅為０﹒４２％。國家外匯局表示，中國經濟運行總體

平穩、穩中有進，一攬子存量政策和增量政策繼續發力顯效，高質量發展扎實推進，為外匯儲備

規模保持基本穩定提供支撐。





《證券時報》



中國明確加快農業強國建設路線圖和施工圖

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中共中央、國務院近日印發《加快建設農業強國規劃（２０２４－２０３５年）》，提出加快農

業強國建設的路線圖和施工圖。規劃明確，到２０２７年，農業強國建設取得明顯進展。鄉村全

面振興取得實質性進展，農業農村現代化邁上新台階。



匯金公司、中國誠通、中國國新增持ＥＴＦ和相關股票

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中央匯金公司４月７日公告，公司堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前Ａ股配置價值

，已再次增持交易型開放式指數基金（ＥＴＦ），未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行

。當日，中國誠通公告，旗下誠通金控和誠暘投資增持ＥＴＦ和中央企業股票，堅決維護資本市

場平穩運行。中國國新同日表示，堅定看好中國資本市場發展前景，堅決當好長期資本、耐心資

本、戰略資本，其旗下國新投資有限公司增持中央企業股票、科技創新類股票及ＥＴＦ，積極支

持關鍵領域科技創新，為維護市場穩定運行貢獻力量。



中國外匯儲備連續１６個月站穩３﹒２萬億美元

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國家外匯管理局４月７日數據顯示，截至３月末，中國外匯儲備規模為３２４０７億美元，較２

月末上升１３４億美元，升幅為０﹒４２％；官方黃金儲備為７３７０萬盎司，較２月末增加９

萬盎司。目前，中國外匯儲備規模已連續１６個月穩定在３﹒２萬億美元以上，中國央行已連續

５個月增持黃金。（ｅｗ）

