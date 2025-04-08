《神州經脈》中國無懼關稅升級，國家隊全力護Ａ股，人民幣五連跌

《神州經脈》滬深股市周一（７日）在關稅戰「硝煙」中慘跌，人民銀行、中央匯金和國家

金融監管總局今早（８日）在開市前聯袂發聲護盤，Ａ股實現反彈，滬綜指收漲１﹒５８％，報

３１４５﹒５５點，深成指揚０﹒６４％，創業板指升１﹒８３％。兩市全天成交近１﹒６３萬

億元（人民幣．下同），較上個交易日增量３７９億元或２﹒４％。個股漲多跌少，兩市超

３０００個股上漲，逾百股漲停。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日盤中低見７﹒３４００，高位見７﹒３２６６，收

報７﹒３３６８，較上個交易日４時３０分收盤價跌２１９點子，五連跌，創２０２３年９月８

日以來新低。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒２０３８，跌破７﹒２關口，較上個交易日跌

５８點子，四連跌，創２０２３年９月１１日以來逾一年半新低，與市場預測偏離擴至近

１３００點。



分析指，中間價連續走弱表明將引導人民幣有序貶值，有利於市場釋放貶值壓力，後續繼續

關注會否允許市場價波動下限突破７﹒３５元關口。而出於金融穩定考慮，預計人行不會追求人

民幣大幅貶值。





＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國總統特朗普關稅政策引發全球貿易戰，中國迅速推出反制措施，特朗普因此威脅稱，

除非中國取消對美國產品加徵的３４％關稅，否則他將對中國進口商品再額外加徵５０％關稅。

中國商務部、外交部先後回應稱，施壓、威脅不是同中方打交道的正確方式，如果美國升級關稅

措施落地，中方必將採取必要措施，堅決維護自身正當權益，「如果美方置兩國和國際社會的利

益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底」。



２﹒ 「國家隊」全力護盤，中央匯金稱將加大增持Ａ股，人民銀行表示在必要時向匯金提供充

足再貸款支持，金監總局發布文件對保險資金權益類資產監管比例上限上調５％。中國人壽、中

國太保、新華保險、中國平安、中國人保等先後表態稱將為資本市場注入「真金白銀」、穩步加

大Ａ股市場投資規模等。另外，全國社會保障基金理事會表示，近日已主動增持國內股票，近期

將繼續增持。瑞銀預計，預計內地險資、互惠基金及社保基金對中國股市今年淨流入資金或各達

１萬億、５９００億及１２００億。



３﹒ 國家發展改革委主任鄭柵潔今日主持召開座談會，邀請江蘇天合光能、浙江中基寧波、廣

東領益智造、北京滴滴出行、山東歌爾股份等５家民營企業與會。鄭柵潔表示，面對美加徵關稅

等外部風險挑戰，要把思想和行動統一到黨中央的決策部署上，堅定不移推進改革開放，堅持以

國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，堅定信心、鼓足幹勁，萬眾一心、

眾志成城，扎扎實實辦好自己的事，以國內發展的確定性應對外部環境的不確定性。



４﹒ 據《彭博》引述知情人士報道，中國商務部與ＳＨＥＩＮ等公司就供應鏈多元化問題進行

了溝通，勸告這些企業不要轉向其他國家的供應商進行採購。該人士補充，中方是在特朗普宣布

「對等關稅」前數日表達以上要求，因為美國的關稅威脅促使ＳＨＥＩＮ等公司尋求供應鏈多元

化以規避更高關稅。而作為響應官方要求的行動之一，ＳＨＥＩＮ已經放棄組織供應商前往越南

等東南亞國家旅行考察建立生產基地的安排。



５﹒ 應國務院總理李強邀請，西班牙首相桑切斯將於４月１０日至１１日（周四至五）訪華。

外交部發言人林劍表示，這是桑切斯三年內第三次訪華，期間國家主席習近平將會見桑切斯，國

務院總理李強將與桑切斯舉行會談。今年是中西全面戰略夥伴關係建立２０周年，中方希望以桑

切斯此訪為契機，深化兩國戰略互信，擴大開放合作。



６﹒ 墨西哥財經媒體「金融家」（ＥＬ ＦＩＮＡＮＣＩＥＲＯ）報道，由於美國實施關稅措

施，以及墨西哥為了維持與美國的貿易關係，對中國產品課徵關稅，中國已經決定暫停在墨西哥

的大規模投資，其中包括比亞迪汽車在墨西哥的建廠計劃。報道並分析，在地緣政治與經濟的改

變下，中國現在把投資目標轉往南美洲的秘魯，因為今年初由中國出資興建的錢凱港

（Ｃｈａｎｃａｙ）正式投入營運後，不但可開闢從錢凱港直通上海的航線，更成為亞洲到拉丁

美洲的重要海運門戶。



７﹒ 據《財新》引述知情人士報道，華為計劃和東風集團合作打造一個全新品牌，公司載體已

經成立，模式類似華為與廣汽集團合作的華望汽車。東風乘用車科技（成都）有限公司將承擔雙

方合作品牌相關工作。華為方面的合作主體是智能汽車解決方案業務單元（車ＢＵ）。接近華為

車ＢＵ的人士透露，華為車ＢＵ有很多新增合作項目，其中與東風集團和廣汽集團的合作項目尤

其深入，除了不使用華為銷售渠道，產品設計開發等合作模式均與鴻蒙智行類似。



８﹒ 廣州番禺發布全市首個「空中的士」快速出行網絡，首批起降點有２５處，分為商務類

（９處）、應急類（９處）及文旅消費類（６處）共３類，包括廣州南站、廣州長隆旅遊度假區

、大夫山森林公園、蓮花山旅遊區、海鷗島、番禺區人民政府、番禺區中心醫院、番禺創新科技

園、越秀萬博城、廣州大學城中關村青創匯、廣州醫科大學附屬第二醫院（番禺院區）等。４月

８日起，番禺區政府、廣州南站等首批８個商務起降點正式啟用並納入「空中的士出行」運營網

絡，可通過小程序預約。（ｓｌ）

