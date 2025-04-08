《鍾之日記》人行救市，港股回氣

《鍾之日記》４月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



港股昨日（７日）暴跌１３％，創下近三十年來最大單日跌幅，今日亞太股市普遍反彈，恒

指亦高開３００點。美國總統特朗普再發關稅威脅，人行發聲護盤，匯金公司等央企入場撐市，

多家ＡＨ股上市公司紛紛發布擬回購股份或盈喜公告，提振市場信心，Ａ股上行，港股盤中最多

升逾６００點，恒生指數全天收報２０１２７，反彈２９９點或１﹒５％，守住兩萬關口，交投

繼續熾熱，主板成交近４３３２億元。



＊Ａ股收升１﹒６％，兩市成交超１﹒６萬億＊



滬深股市周一（７日）在關稅戰「硝煙」中慘跌，人民銀行、中央匯金和國家金融監管總局

今早在開市前聯袂發聲護盤，匯金稱將加大增持Ａ股，人行表示在必要時向匯金提供充足再貸款

支持，金監總局發布文件上調保險資金權益類資產監管比例上限上調５％；幾十家央企國企龍頭

公司擬回購公告相繼湧現，多方護航下Ａ股實現反彈，滬綜指收漲１﹒５８％，報

３１４５﹒５５點，深成指揚０﹒６４％，創業板指升１﹒８３％。滬深兩市全天成交近

１﹒６３萬億元人民幣，較上個交易日增２﹒４％。



有分析師指，短期關稅影響將延續，不過中國支持股市的利多信息逐步增加，將對情緒面形

成支撐。在利空階段性快速反映之後，４月１０日前，股市可能會震盪收復部分失地。但是不確

定性仍存下，後市反彈幅度可能較為有限，短期仍持謹慎觀望態度。



美國總統特朗普關稅政策引發全球貿易戰，中國迅速推出反制措施，特朗普因此威脅稱，除

非中國取消對美國產品加徵的３４％關稅，否則他將對中國進口商品再額外加徵５０％關稅。中

國商務部、外交部先後回應表示，施壓、威脅不是同中方打交道的正確方式。如果美國升級關稅

措施落地，中方必將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。



＊增持回購出動，護盤股見升幅＊



人民銀行今早表態將堅定支持中央匯金公司加大力度增持股票市場指數基金，必要時提供充

足的再貸款。此言一出，中央匯金更有底氣承擔起「中國版平準基金」的職責。與此同時，國家

金監總局發文，上調保險資金權益類資產監管比例上限上調５％，險企入市再鬆綁，而一眾國企

央企更宣布回購增持計劃，市場信心獲提振，經歷昨日大跌的個股紛上揚。



兩桶油齊稱控股股東將增持公司ＡＨ股份。中石油增持不超過５６億元（人民幣．下同），

中國石化增持不超過３０億元。中石油（００８５７）大升近３％，中石化（００３８６）升

１﹒９％。中國華能集團宣布，將促使控股上市公司不斷提高公司質量，並積極開展股票增持，

華能國際（００９０２）升２％。



險企入市再鬆綁，今日五大內險股均表態對中國資本市場的長遠價值堅定看好，預告會入市

。瑞銀估計，在２０２５年期間，內地保險公司、互惠基金及社會保障基金進入中國股市的淨流

入可能分別達到１萬億、５９００億及１２００億元。人保（０１３３９）收升４％，中國太保

（０２６０１）升１﹒７％，新華保險（０１３３６）及中國人壽（０２６２８）升逾１％，中

國平安（０２３１８）升０﹒７％。



＊比亞迪發盈喜，股價收升４﹒８％＊



中國電動車巨頭比亞迪（０１２１１）發布業績預告稱，預計截至３月底止一季度股東應佔

淨利潤介乎８５億至１００億元，同比增８６％－１１８﹒９％，基本每股盈利為２﹒９１元至

３﹒４２元。這是該公司時隔三年再次發布一季度業績預告。



比亞迪在深交所刊登的公告稱，報告期內新能源汽車行業依舊保持強勁的增長勢能，公司新

能源汽車銷量再創同期歷史新高，且海外新能源汽車銷量實現跨越式增長。此外，公司依托持續

擴大的規模效應和垂直整合的戰略布局，助力集團業務盈利實現大幅增長。比亞迪去年同期錄得

股東應佔淨利潤４５﹒６９億元，每股基本盈利１﹒５７元。



根據深交所官網，比亞迪上一次發布業績預告是在２０２４年１月末，彼時公布的是

２０２３年度業績預告；而該公司上一次發布一季度業績預告則要追溯２０２２年４月。



近日因關稅風波導致全球市場暴跌，中國國家隊入場托市，眾多上市公司在盤後亦配合出拳

。經《路透》梳理，此前已經有上汽集團、上港集團等公司打破了多年業績公告傳統，提前公布

第一季度業績預增的喜訊。



發盈喜的比亞迪股價造好，今日收升４﹒８％，報３３０﹒４港元，成交有９３億港元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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