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AH股新聞

08/04/2025 08:30

【關稅戰】特朗普威脅不撤反制再加稅，華大使：不是正確溝通方式

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國總統特朗普要求中國撤銷對美國「對等關稅」的反制措施，
否則會加徵更多關稅。中國駐美國大使館發言人回應指，施壓或威脅不是與中國打交道的正確方
式，中方將堅定維護自身合法權益。
　
　　特朗普在社交平台帖文，指中國若不在周二（８日）前撤銷對美國增加的３４％關稅，美國
將從周三（９日）起對中國徵收額外５０％關稅。此外所有與中國要求會晤的談判都會被終止。
他帖文批評北京無視美方切勿報復的警告，又指中國市場正崩潰、而且是濫用關稅最多的國家，
數十年來利用美國「賺夠錢」。
　
　　中國駐美大使館發言人劉鵬宇批評，美國特朗普政府的關稅計劃打著「對等」旗號，推行霸
權行徑，不惜犧牲別國正當利益，滿足其一己私利，把「美國優先」凌駕於國際規則之上。這是
典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。中方多次強調，施壓或威脅不是與中國打交道的正
確方式，中方將堅定維護自身合法權益。
　
　　大使館早前又在社交平台上載美國已故前總統列根在１９８７年的錄影講話內容。列根在片
段中指，高關稅必然招致別國報復，並引發激烈貿易戰，結果是愈來愈多關稅及貿易壁壘，並減
少競爭，警告關稅戰帶來的最嚴重後果包括市場崩潰、企業倒閉及數百萬人失業。中國駐美大使
館指，列根數十年前的講話如今找到新的意義。（ｒｙ）　

【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票

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