【關稅戰】中國據報暫停大規模投資墨西哥，地緣經濟重心轉往秘魯

《經濟通通訊社８日專訊》據報道，由於美國實施關稅措施，以及墨西哥為了維持與美國的

貿易關係，對中國產品課徵關稅，中國已經決定暫停在墨西哥的大規模投資，其中包括比亞迪汽

車在墨西哥的建廠計劃。



墨西哥財經媒體「金融家」（ＥＬ ＦＩＮＡＮＣＩＥＲＯ）報道，中國車企比亞迪原先規

劃在墨國投資６億美元，興建一座大型的汽車製造廠，稱可以創造１萬個就業機會。但在今年１

月美國總統特朗普上任後，美中貿易關係緊張，並且針對進口汽車實施新關稅，因此建廠計劃宣

告暫停。



報道指出，為了維繫和美國的關係爭取關稅優惠，墨西哥政府調整貿易策略，並且配合美國

要求對中國產品施加關稅，已經讓中國和墨西哥關係漸行漸遠。



報道分析，在地緣政治與經濟的改變下，中國現在把投資目標轉往南美洲的秘魯。因為今年

初由中國出資興建的錢凱港（Ｃｈａｎｃａｙ）正式投入營運後，不但可開闢從錢凱港直通上海

的航線，更成為亞洲到拉丁美洲的重要海運門戶，對中國拓展拉丁美洲市場具重要戰略意義。



秘魯與美國簽有自由貿易協定，過去對美貿易多數商品享有零關稅待遇。在特朗普宣布對等

關稅措施後，秘魯被課徵１０％關稅，因此秘魯樂見來自中國的投資和貿易。（ｊｑ）

