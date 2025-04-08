  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

08/04/2025 10:57

【關稅戰】中國據報暫停大規模投資墨西哥，地緣經濟重心轉往秘魯

　　《經濟通通訊社８日專訊》據報道，由於美國實施關稅措施，以及墨西哥為了維持與美國的
貿易關係，對中國產品課徵關稅，中國已經決定暫停在墨西哥的大規模投資，其中包括比亞迪汽
車在墨西哥的建廠計劃。
　
　　墨西哥財經媒體「金融家」（ＥＬ　ＦＩＮＡＮＣＩＥＲＯ）報道，中國車企比亞迪原先規
劃在墨國投資６億美元，興建一座大型的汽車製造廠，稱可以創造１萬個就業機會。但在今年１
月美國總統特朗普上任後，美中貿易關係緊張，並且針對進口汽車實施新關稅，因此建廠計劃宣
告暫停。
　
　　報道指出，為了維繫和美國的關係爭取關稅優惠，墨西哥政府調整貿易策略，並且配合美國
要求對中國產品施加關稅，已經讓中國和墨西哥關係漸行漸遠。
　
　　報道分析，在地緣政治與經濟的改變下，中國現在把投資目標轉往南美洲的秘魯。因為今年
初由中國出資興建的錢凱港（Ｃｈａｎｃａｙ）正式投入營運後，不但可開闢從錢凱港直通上海
的航線，更成為亞洲到拉丁美洲的重要海運門戶，對中國拓展拉丁美洲市場具重要戰略意義。
　
　　秘魯與美國簽有自由貿易協定，過去對美貿易多數商品享有零關稅待遇。在特朗普宣布對等
關稅措施後，秘魯被課徵１０％關稅，因此秘魯樂見來自中國的投資和貿易。（ｊｑ）　

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 美對華關稅增至125%，其他國家降至一成並緩90...

10/04/2025 08:43

關稅戰

關稅推倒全球化，弱國反思經濟大屠殺

09/04/2025 19:09

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處