  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

08/04/2025 13:54

【關稅戰】影視Ａ股齊指美關稅影響微，華策稱出口屬服貿不涉關稅

　　《經濟通通訊社８日專訊》近日，多家影視行業上市公司在互動平台回應本輪美國政府加徵
「對等關稅」的影響。
　
　　華策影視（深：３００１３３）表示，公司的出口類型屬於服務貿易，不涉及關稅。華策官
網介紹，公司已與Ｎｅｔｆｌｉｘ、ＹｏｕＴｕｂｅ、Ｄａｉｌｙｍｏｔｉｏｎ、Ｖｉｋｉ等
２０多個國際新媒體平台建立「電視中國劇場」華策頻道或華策專區。打造的全球影視版權交易
一站式雲平台Ｃ－ｄｒａｍａＲｉｇｈｔｓ，集保護、確權、分發和交易於一體，已吸引全球
１０２個國家和地區的８０００多家影視用戶入駐，其中包括美國、日本、韓國、中東等國家和
地區的媒體機構。
　
　　中國電影（滬：６００９７７）表示，公司主營業務主要面向國內電影市場，少量電影耗材
或配件涉及進出口業務，但總量佔比較小。經評估，本輪美國政府加徵「對等關稅」對公司經營
的影響不大。公司將持續關注相關政策變化，並積極做好風險應對。
　
　　中廣天擇（滬：６０３７２１）表示，公司作為國有控股文化企業，主營業務聚焦國內市場
，主要包括視頻內容的制作、發行、營銷以及電視劇播映權運營等。美國最新的關稅政策與公司
所開展的業務相關性較低，對公司主營業務不會產生影響。
　
　　橫店影視（滬：６０３１０３）回應稱，公司主營業務為國內院線電影放映，影視內容的投
資、制作、發行等，經評估，公司業務受本輪美國政府加徵「對等關稅」政策的直接影響較小。
公司將持續關注相關政策動態，積極應對市場變化。（ｊｑ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 美對華關稅增至125%，其他國家降至一成並緩90...

10/04/2025 08:43

關稅戰

關稅推倒全球化，弱國反思經濟大屠殺

09/04/2025 19:09

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處