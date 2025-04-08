【關稅戰】影視Ａ股齊指美關稅影響微，華策稱出口屬服貿不涉關稅

《經濟通通訊社８日專訊》近日，多家影視行業上市公司在互動平台回應本輪美國政府加徵

「對等關稅」的影響。



華策影視（深：３００１３３）表示，公司的出口類型屬於服務貿易，不涉及關稅。華策官

網介紹，公司已與Ｎｅｔｆｌｉｘ、ＹｏｕＴｕｂｅ、Ｄａｉｌｙｍｏｔｉｏｎ、Ｖｉｋｉ等

２０多個國際新媒體平台建立「電視中國劇場」華策頻道或華策專區。打造的全球影視版權交易

一站式雲平台Ｃ－ｄｒａｍａＲｉｇｈｔｓ，集保護、確權、分發和交易於一體，已吸引全球

１０２個國家和地區的８０００多家影視用戶入駐，其中包括美國、日本、韓國、中東等國家和

地區的媒體機構。



中國電影（滬：６００９７７）表示，公司主營業務主要面向國內電影市場，少量電影耗材

或配件涉及進出口業務，但總量佔比較小。經評估，本輪美國政府加徵「對等關稅」對公司經營

的影響不大。公司將持續關注相關政策變化，並積極做好風險應對。



中廣天擇（滬：６０３７２１）表示，公司作為國有控股文化企業，主營業務聚焦國內市場

，主要包括視頻內容的制作、發行、營銷以及電視劇播映權運營等。美國最新的關稅政策與公司

所開展的業務相關性較低，對公司主營業務不會產生影響。



橫店影視（滬：６０３１０３）回應稱，公司主營業務為國內院線電影放映，影視內容的投

資、制作、發行等，經評估，公司業務受本輪美國政府加徵「對等關稅」政策的直接影響較小。

公司將持續關注相關政策動態，積極應對市場變化。（ｊｑ）

