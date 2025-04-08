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AH股新聞

08/04/2025 14:41

【關稅戰】發改委與歌爾等五民企談應對關稅，思想行動與中央統一

　　《經濟通通訊社８日專訊》今日，國家發展改革委主任鄭柵潔主持召開座談會，邀請江蘇天
合光能、浙江中基寧波、廣東領益智造、北京滴滴出行、山東歌爾股份等５家民營企業與會，聽
取宏觀政策在微觀主體的落實情況及建議，聽取應對美加徵關稅的舉措及建議，聽取穩外貿、穩
就業的意見及建議。
　
　　與會企業負責人均認為，對美國加徵關稅已有準備，正在積極採取應對措施，同時國內發展
環境穩定、市場空間廣闊，企業有信心在黨中央堅強領導下克服困難、取得突破、實現更好發展

　
　　鄭柵潔表示，民營經濟已經形成相當的規模、佔有很重的分量，是吸納城鎮就業的主要渠道
，在穩增長、穩就業中發揮重要作用。面對美加徵關稅等外部風險挑戰，要把思想和行動統一到
黨中央的決策部署上，堅定不移推進改革開放，堅持以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互
促進的新發展格局，堅定信心、鼓足干勁，萬眾一心、眾志成城，扎扎實實辦好自己的事，以國
內發展的確定性應對外部環境的不確定性，牢牢把握自身發展的主動權。
　
　　下一步，國家發改委將會同部門和地方，加快推動已出台政策落地見效，加強政策預研儲備
並把握好政策出台時度效，全力推動經濟持續回升向好。同時，將堅持和完善政企常態化溝通交
流機制，認真傾聽民營企業訴求建議，由點及面、點面結合，積極幫助企業解決實際困難，促進
民營經濟健康發展、高質量發展。（ｊｑ）

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