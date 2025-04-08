【傾力救市】人行：必要時向匯金提供充足再貸款支持，維穩市場

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行新聞發言人表示，將堅定支持中央匯金公司加大力度增

持股票市場指數基金，並在必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平

穩運行。



滬深股市昨日遭遇「黑色星期一」，滬綜指收盤暴跌７﹒３４％，創２０２０年２月以來最

大單日跌幅，收報３０９６﹒５８點，失守三千一關。創業板指收跌１２﹒５％，創史上最大單

日跌幅。盤中及盤後，中央匯金、中國誠通、中國國新紛紛發布公告稱出手增持中國股票資產，

堅決維護資本市場平穩運行，並表示堅決當好長期資本、耐心資本、戰略資本。



＊匯金：充分認可當前Ａ股配置價值＊



中央匯金公司發布公告稱，堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前Ａ股配置價值，

已再次增持了交易型開放式指數基金（ＥＴＦ），未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行

。



在資本市場，中央匯金公司素有「國家隊」的稱呼。就資金來源，匯金稱，作為國有金融資

本受托管理機構，中央匯金公司經營穩健，資產負債表健康。二是現金流充足穩定。中央匯金公

司每年獲得穩定的現金分紅，可動用的自有資金規模較大。三是融資渠道暢通高效。經多年發展

，中央匯金公司已建立起覆蓋短中長期限、成熟穩定的市場融資渠道，還可獲得人民銀行流動性

支持。



＊國新控股首批金額增持為８００億元＊



中國國新控股有限責任公司公告稱，旗下國新投資有限公司將以股票回購增持專項再貸款方

式增持中央企業股票、科技創新類股票及ＥＴＦ等，首批金額為８００億元人民幣。



中國國新官網信息顯示，中國國新控股有限責任公司成立於２０１０年１２月２２日，是國

務院國資委監管的中央企業之一。２０１６年初被國務院國有企業改革領導小組確定為國有資本

運營公司試點，２０２２年１２月正式由試點轉入持續深化改革階段。截至２０２４年底，公司

資產總額達９８００億元；全年利潤總額連續四年保持在２００億元以上。



＊誠通將大額增持央國企股票和科技創新類股票＊



中國誠通發布公告稱，中國誠通旗下誠通金控和誠暘投資增持交易型開放式指數基金

（ＥＴＦ）和中央企業股票，堅決維護資本市場平穩運行。中國誠通作為國務院國資委資本運營

平台，堅定看好中國資本市場發展前景，後續將進一步發揮國有資本運營公司功能作用，持續大

額增持央國企股票和科技創新類股票，當好上市公司的長期投資者，有力支持上市公司高質量發

展。（ｃｔ，ｅｗ）

