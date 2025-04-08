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AH股新聞

08/04/2025 08:59

【傾力救市】匯金：堅定增持各類市場風格的ＥＴＦ，加大增持力度

　　《經濟通通訊社８日專訊》中央匯金昨出手穩市，公告稱堅定看好中國資本市場發展前景，
再次增持ＥＴＦ，匯金有關負責人隨後就該公告答記者問。
　
　　中央匯金稱，公司充分認可當前Ａ股配置價值。隨著資本市場投資融資綜合改革深入推進，
Ａ股上市企業質量穩步提升，代表新質生產力和科技創新的上市企業佔比持續提升，Ａ股核心資
產的吸引力持續提升，總體估值處於相對歷史低位。中央匯金公司將加大配置力度，充分發揮耐
心資本、長期資本作用。
　
＊匯金稱資產實力雄厚，現金流充足，融資渠道暢通＊
　
　　至於中央匯金參與維護資本市場穩定有哪些資金來源？負責人表示，一是資產實力雄厚。作
為國有金融資本受托管理機構，中央匯金公司經營穩健，資產負債表健康。二是現金流充足穩定
。中央匯金公司每年獲得穩定的現金分紅，可動用的自有資金規模較大。三是融資渠道暢通高效
。經多年發展，中央匯金公司已建立起覆蓋短中長期限、成熟穩定的市場融資渠道，還可獲得人
民銀行流動性支持。
　
　　中央匯金公司強調，將繼續發揮好資本市場「穩定器」作用，有效平抑市場異常波動，該出
手時將果斷出手。下一步，中央匯金將堅定增持各類市場風格的ＥＴＦ，加大增持力度，均衡增
持結構。中央匯金具有充分信心、足夠能力，堅決維護資本市場平穩運行。（ｒｙ）

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