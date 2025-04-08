《Ａ股行情》貿戰升溫，人行匯金出手，滬指小幅低開，創業板高開

《經濟通通訊社８日專訊》在美國特朗普政府宣布「對等關稅」不到兩天，中國就祭出反制

措施，包括對所有美國產品加徵３４％關稅。與以前相比，市場認為中國這次反擊的時間和力度

，堪稱２０１８年中美貿易戰以來最快最強。不過，特朗普在社交平台再發出威脅，指中國在４

月８日前不撤回３４％的新增關稅，美國將自４月９日起對中國額外加徵５０％的關稅。



中方旋即「開炮」回應。中國駐美大使強調，施壓或威脅不是與中國打交道的正確方式，中

方將堅定維護自身合法權益。中國商務部新聞發言人亦就美方威脅升級關稅發表談話，稱如果美

方一意孤行，中方必將奉陪到底。



中美關稅戰升溫，滬深股市昨大幅收跌，今早開盤走勢分化，滬綜指輕微低開０﹒０７％，

報３０９４﹒２６點，深成指低開０﹒０８％，創業板指則高開１﹒６８％。盤初消費股普遍造

好。



國家隊出手穩市，中央匯金、中國國新、中國誠通紛紛宣布增持ＥＴＦ和相關股票，人民銀

行表示將堅定支持中央匯金公司加大力度增持股票市場指數基金，並在必要時提供充足的再貸款

支持，堅決維護資本市場平穩運行。此外，繼寧德時代（深：３００７５０）隔夜宣布擬以４０

億－８０億元（人民幣．下同）回購公司Ａ股後，今早招商局集團旗下７家上市公司、藍思科技

（深：３００４３３）、紫金礦業（滬：６０１８９９）等數十家Ａ股上市公司紛紛發布計劃回

購或加快回購Ａ股的公告。



另外，人行今日進行１６７４億元７天期逆回購，公開市場今日有６４９億元逆回購到期，

即今日淨投放１０２５億元。（ｒｙ）

