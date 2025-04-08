《Ａ股行情》匯金「平準基金」奏效，滬綜指半日收升０﹒９１％

《經濟通通訊社８日專訊》面對關稅戰帶來的股市波動，人民銀行和中央匯金公司今早發聲

穩市。中央匯金明確了自己是資本市場上的「國家隊」，發揮著類「平準基金」作用。人行稱必

要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持。滬深股市全線反彈，滬綜指上午收升０﹒９１％，

報３１２４﹒７７點，深成指升０﹒４２％，創業板指漲１﹒７８％。兩市半日成交１０２６４

億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段減４４９億元或４％。



《新華社》報道指出，匯金負責投資，人行承諾給錢，中國版平準基金浮出水面，這有助於

緩解市場擔憂情緒，提振市場信心。除中央匯金外，多家央企也出手增持中國股票資產。中國誠

通、中國國新通過旗下公司增持ＥＴＦ和央國企股票，招商局集團旗下７家上市公司集體發布公

告，計劃提速實施股份回購計劃。



中國銀河證券首席經濟學家章俊表示，作為中國國有金融資本受托管理機構，中央匯金自身

經營穩健，擁有健康的資產負債表，擁有較大可動用的自有資金。另一方面，其具備通暢的融資

渠道，人行可通過再貸款方式為其提供流動性支持。優化保險資金資產配置可以更好發揮長期資

金和「耐心資本」優勢，推動Ａ股市場行穩致遠。



盤面上，農業種植領漲大市，北大荒（滬：６００５９８）、神農種業

（深：３００１８９）升停封板；消費板塊反彈，連鎖零售多股漲停。下跌方面，蘋概股重創，

機構數據指這一輪關稅加稅，會令蘋果公司製造ｉＰｈｏｎｅ成本大增五成；另消費電子、人形

機器人、可控核聚變等板塊跌幅居前。（ｒｙ）

