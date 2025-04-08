《Ａ股行情》央媽率國家隊護盤，滬指收漲１﹒６％，農業消費股揚

《經濟通通訊社８日專訊》滬深股市周一（７日）在關稅戰「硝煙」中慘跌，人民銀行、中

央匯金和國家金融監管總局今早在開市前聯袂發聲護盤，匯金稱將加大增持Ａ股，人行表示在必

要時向匯金提供充足再貸款支持，金監總局發布文件上調保險資金權益類資產監管比例上限上調

５％；幾十家央企國企龍頭公司擬回購公告相繼湧現，多方護航下Ａ股實現反彈，滬綜指收漲

１﹒５８％，報３１４５﹒５５點，深成指揚０﹒６４％，創業板指升１﹒８３％。



＊反制美國態度堅決，國家隊大舉入市護盤＊



滬深兩市全天成交近１﹒６３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量３７９億元或

２﹒４％。個股漲多跌少，兩市超３０００個股上漲，逾百股漲停。有分析師指，短期關稅影響

將延續，不過中國支持股市的利多信息逐步增加，將對情緒面形成支撐。在利空階段性快速反映

之後，４月１０日前，股市可能會震盪收復部分失地。但是不確定性仍存下，後市反彈幅度可能

較為有限，短期仍持謹慎觀望態度。



美國總統特朗普關稅政策引發全球貿易戰，中國迅速推出反制措施，特朗普因此威脅稱，除

非中國取消對美國產品加徵的３４％關稅，否則他將對中國進口商品再額外加徵５０％關稅。中

國商務部、外交部先後回應表示，施壓、威脅不是同中方打交道的正確方式。如果美國升級關稅

措施落地，中方必將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。



農業股連續兩日上揚，神農種業（深：３００１８９）、北大荒（滬：６００５９８）等多

股升停。《加快建設農業強國規劃（２０２４－２０３５年）》印發，要求把保障糧食和重要農

產品穩定安全供給作為頭等大事，全領域推進農業科技裝備創新，加快實現高水平農業科技自立

自強。



另外，大消費股集體反彈，品渥食品（深：３００８９２）、晨光生物

（深：３００１３８）、鹽津鋪子（深：００２８４７）等漲停。《央視新聞》報道，國家主席

習近平指出，要增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景，使消費潛力充分釋放出來。吉林

、海南兩省７日均召開會議，專題研究提振消費工作。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３６５０﹒７６ ＋１﹒７１

上證指數 ３１４５﹒５５ ＋１﹒５８ ７３０１﹒６６

深證成指 ９４２４﹒６８ ＋０﹒６４ ８９５４﹒７７

創業板指 １８４０﹒３１ ＋１﹒８３

科創５０ ９４０﹒０９ ＋１﹒７２

Ｂ股指數 ２４９﹒６８ ＋１﹒１１ ２﹒５１

深證Ｂ指 １１４３﹒６７ ＋１﹒５３ １﹒０７

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