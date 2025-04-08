《海納智見－荀玉根》有多少外資參與本輪中國資產重估？

《海納智見》今年１月ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型亮相引發市場對中國ＡＩ技術發展進程的討

論，進而在資本市場展開一輪以ＡＩ浪潮為主導的資產重估行情。伴隨科技產業催化，近期外資

投行紛紛表示看多中國資產，全球資金或正將目光聚焦在中國權益資產上。那麼在本輪重估行情

中，外資回流的規模究竟有多大，回流的外資結構如何？本文就此展開分析。



近期外資正階段性回流中國市場，主要以短綫靈活型外資為主，長綫穩定型外資或也存在階

段性流入。Ａ股方面，２３Ｑ２以來北向資金罕見大幅流出Ａ股超２０００億元，近期在多重利

好因素共振的背景下，１╱１３至２╱２１期間北向資金估算合計淨流入接近２００億元，可見

前期大幅流出的北向資金或已階段性流入Ａ股。港股方面，２４年初以來，與Ａ股面臨情況類似

，外資同樣整體持續流出港股市場，而南下資金的流入較大程度對沖了外資的流出，春節後外資

流出港股的幅度或已階段性收窄，甚至一度轉向淨流入，２╱５至２╱１８外資合計流入港股約

１８０億港元。結構上，我們基於港股數據來反映本輪流入中國市場的外資情況，觀察１月中旬

港股行情啟動以來不同外資的流入情況，我們發現回流的外資或主要以短綫靈活型外資為主，同

時穩定型外資在春節後也存在一定程度的流出收窄、甚至一度轉向淨流入的情形。



本次外資對港股科技板塊的參與度較高，但在泛消費、紅利上與南下資金或存分歧。我們以

ＤｅｅｐＳｅｅｋ消息明顯發酵的春節之後作為時間節點觀察各類資金對港股的配置情況。從行

業層面看，一方面，從外資流入行業看，軟件服務與技術硬件是外資流入較多的方向，其中穩定

型外資流入軟件與服務６５億港元、靈活型外資流入２７２億港元、南下資金流入約１２５億港

元；另一方面，從外資流出行業看，外資主要流出零售、銀行、汽車等泛消費、紅利行業，而港

股通流入上述行業規模靠前。從個股層面看，外資流出零售板塊較多的背後主要源于對阿里巴巴

的減持，外資流出阿里巴巴約４１６億港元，流出規模相對靠前，此外外資也明顯流出港股的銀

行股，而南下資金流入阿里巴巴約５６０億港元，同時對多個銀行股均有較為可觀的流入。



本輪春季行情或已過半程，ＡＩ＋賦能的科技板塊是中期主綫，消費醫藥、地產等存在預期

差的板塊應重視。對于短期行情演繹節奏，在政策催化、流動性寬鬆、基本面改善三大催化因素

下，Ａ股港股市場各指數明顯上行，對比歷史看短期這輪春季行情的持續性，從上漲時空看本輪

春季行情或正步入後半程。從更長周期的維度看，結合政策基調轉向＋牛熊周期規律＋市場情緒

觸底三大因素判斷，２４年９２４以來這輪行情是反轉而並非反彈，２５年Ａ股有望步入基本面

驅動的新階段。結構上，ＡＩ＋賦能的科技板塊是中期主綫，中國科技「七巨頭」概念加速崛起

，同時中高端製造內外需有支撑，供給優勢明顯，景氣有望延續。此外，與科技板塊相對的，我

們認為當前消費醫藥、地產等板塊仍處于低估低配，或存在明顯預期差。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《國泰海通證券首席經濟學家 荀玉根》



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