【大國博弈】美國衛生研究院禁中國等地機構訪問敏感信息數據庫

《經濟通通訊社８日專訊》美國在科研數據方面對中國等國家和地區進行針對性封鎖。美國

國立衛生研究院（ＮＩＨ）主任辦公室（ＯＤ）４月２日在官網發布一份《實施更新：增強

ＮＩＨ受控訪問數據的安全措施》文件，內容稱，自２０２５年４月４日起，ＮＩＨ將禁止位於

中國（包括香港和澳門）、俄羅斯、伊朗、朝鮮、古巴和委內瑞拉等受關注國家╱地區的機構訪

問ＮＩＨ受控訪問數據存儲庫和相關數據。《財新》指，已從多名學者提供的登錄狀態中確認了

這一最新情況。



報道介紹，ＮＩＨ的「受控訪問數據存儲庫」是指由ＮＩＨ支持的、用於存儲和共享受控訪

問數據的數據存儲系統或平台。這些存儲庫主要保存需要限制訪問的敏感信息，例如涉及人類基

因組的研究數據。為了保護這些數據的機密性、完整性和可用性，ＮＩＨ制定了相關的安全標準

和最佳實踐；研究人員要訪問這些受控數據，通常需要通過身份驗證並簽署數據使用協議，以確

保數據的安全合規使用。許多國家的公共科研機構公開數據庫時，也多會採用受控訪問的方式。



＊中國機構學者身處美國也無法訪問數據庫＊



由於訪問時需要提供身份及申請單位，這項禁令不僅僅是禁止學者個人「在地」訪問，而是

直接對其所在機構進行限制。來自中國機構的學者在美國同樣無法訪問相關受控訪問數據庫。



ＮＩＨ此舉可追溯到２０１９年５月，時任美國總統特朗普就發布行政令《確保信息和通信

技術與服務供應鏈的安全》；２０２１年６月，時任美國總統拜登發布行政令，進一步支持

２０１９年行政令，保護美國人的敏感數據免受外國對手通過連接軟件應用獲取的風險。

２０２４年２月，拜登再發布行政令，擴大前述兩項行政令，明確應確保基因組數據等健康數據

的安全。２０２５年１月，美國司法部發布長達１１７頁的最終規則，以執行２０２４年發布的

行政命令，禁止和限制與某些國家或個人進行某些數據交易，提到涉及美國政府資助的生物醫學

研究、健康數據、基因信息等，需要高度警惕被特定國家獲取。



《第一財經》引述一名生命科學領域從業者表示，ＮＩＨ這項禁令意味中國很多醫學研究要

拿到全球核心數據庫的難度加大，會對科學發展產生一定負面影響，「ＮＩＨ是全球最大的生物

醫學研究機構，旗下平台數據的覆蓋面非常廣泛全面」。該從業者並透露，中國的臨床醫生已預

料到美國可能會採取此類封鎖行動，一些腫瘤領域的臨床專家早在三五年前就呼籲要建立中國自

己的數據庫，但這一過程面臨挑戰，「一個是經費方面的問題，另一個是管理方面的問題……國

內現在很多數據仍然相當分散，一些醫院擁有自己的小樣本生物數據庫，但沒有一個共享的機制

，國內迄今為止也沒有建立諸如腫瘤生物樣本的大數據庫平台」。（ｓｌ）

