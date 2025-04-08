【關稅戰】中國據報勸告ＳＨＥＩＮ等公司勿將供應鏈轉移至境外

《經濟通通訊社８日專訊》據《彭博》引述一名知情人士報道，快時尚巨頭ＳＨＥＩＮ將供

應鏈向中國境外轉移的計劃遭到中國官方反對。



該人士稱，中國商務部與ＳＨＥＩＮ等公司就供應鏈多元化問題進行了溝通，勸告這些企業

不要轉向其他國家的供應商進行採購。該人士補充，中方是在特朗普宣布「對等關稅」前數日表

達以上要求，因為美國的關稅威脅促使ＳＨＥＩＮ等公司尋求供應鏈多元化以規避更高關稅。目

前尚不清楚中國商務部門還對ＳＨＥＩＮ之外的哪些公司表達了類似訴求。



報道指，事件表明，面對美國加徵關稅的衝擊，中國在為避免製造業供應鏈外流而採取行動

。這也反映出，中國應對與美國的貿易爭端時，出口商自身利益可能與官方不盡一致。北京保護

國內製造業的努力可能與企業尋求規避成本壓力的目標存在衝突。



另一位知情人士則稱，作為響應官方要求的行動之一，ＳＨＥＩＮ已經放棄組織供應商前往

越南等東南亞國家旅行考察建立生產基地的安排。



報道提到，中國商務部和ＳＨＥＩＮ沒有立即回覆置評請求。



美國對華小額包裹的關稅豁免將在不到一個月的時間內到期，ＳＨＥＩＮ及跨境電商同行

Ｔｅｍｕ銷售的產品成本將大幅上升，美國消費者也可能將為此面臨更高的通脹。（ｓｌ）

