【ＦＯＣＵＳ】「恩赦」對象揭盅倒數，中國「奉陪到底」非無因

【ＦＯＣＵＳ】隨著周三（９日）對等關稅生效日倒數，黃金、美債、比特幣等的「避險」

光環齊齊黯淡，一眾損手損腳的華爾街大佬集體發聲……噪音愈大，第一個獲得「恩赦」的國家

愈顯呼之欲出。但留意特朗普的哼哈二將－－貿易與製造業顧問納瓦羅、經濟顧問米蘭的最新言

論，不難理解中國「奉陪到底」的迎戰思維。



＊華爾街鼓噪，侵侵需秀關稅「奇效」＊



一則匿名Ｘ帳號的暫停關稅９０日的「小作文」，令隔夜美股如坐過山車，標指短短半小時

高低波幅逾４００點。更令人驚嘆的是，十年期美債殖利率掉頭攀升（息升價跌）、現貨金失守

３千美元、比特幣跌穿８萬美元，一時間，「要錢不要貨」如同流行感冒般蔓延。



風險資產劇烈拋售，傳統避險資產亦不避險，繼對沖基金巨頭阿克曼呼籲關稅暫緩後，另一

共和黨鐵粉、家得寶聯合創始人蘭格尼亦狠批對等關稅的計算方式；貝萊德執行長芬克則透露，

許多ＣＥＯ都認為美國可能正處於經濟衰退中；「新債王」岡拉克預測，標指或４５００點才觸

底。



面對以上種種，儘管侵侵高呼「不要成為一個恐慌者，堅強，勇敢，耐心！」但按他的成名

著《交易的藝術》提及的心法之一「Ｕｓｅ Ｙｏｕｒ Ｌｅｖｅｒａｇｅ（善用槓桿）」，未

來一兩日勢必要大秀關稅促進大刁的「奇效」。



＊日本越南不同命，哼哈二將霸道盡顯＊



就在周二，特朗普與日揆石破茂通電話後確認，分別由財長貝森特和經濟再生大臣赤澤亮正

擔任談判代表，日經指數聞聲反彈逾５％，日圓兌美元一度直逼１４５關，都顯示遞上「投名狀

」、有望首個獲關稅王「恩赦」者，大有可能是日本。



另邊廂，上周末向特朗普示好，提出願取消所有美國進口商品的越南，遭納瓦羅回絕稱，「

非關稅欺騙」行為才是重中之重，越南還應停止傾銷商品、操縱貨幣。胡志明指數周二續瀉近

６％。



再看看米蘭的最新演講，他稱，美國願意繼續背負「高成本」提供美元這一全球公共產品

（ｇｌｏｂａｌ ｐｕｂｌｉｃ ｇｏｏｄｓ），但需要其他國家參與分擔成本。而分擔之道就

包括：接受關稅而不進行報復，從而為美國財政部提供收入以資助公共產品供應；簡單地向美國

財政部開出支票，幫助美國資助全球公共產品等。



＊更大力度刺激政策時間表或大幅提前＊



認清此，或正正是中國第一時間作出「３４％關稅」反制決定、誓言「奉陪到底」等的邏輯

所在。而從最高層周一（７日）呼籲加強措施「充分釋放」消費潛力，央媽、匯金、金監總局周

二開市前齊亮牌，人民幣中間價自２０２３年９月以來首次低於７﹒２等來看，訊號都指向－－

中美平等協商之前，必須先打下一場硬仗。



面對特朗普２﹒０的「強權即公理」，北京推出更大力度刺激政策的時間表或大幅提前，除

了降準減息的貨幣政策，財政、房地產、產業、資本市場等多方面的支持政策無疑更值期待。

