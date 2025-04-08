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AH股新聞

08/04/2025 15:32

【關稅戰】中方斥美沒顯出想認真對話意願，促拿出平等互惠態度

　　《經濟通通訊社８日專訊》中美關稅戰白熱化，美國總統特朗普威脅，若中國不在周二前撤
銷３４％報復關稅，將自周三（９日）起對中國再加徵５０％關稅。白宮指，加上即將實施的
３４％對等關稅，今年對中國加徵關稅的累計稅率將達到１０４％。
　
　　對於中美之間是否會就貿易問題進行會談或談判，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會
上回應稱，美方的所作所為沒有體現出想要認真對話的意願。美方如果真的想談，就應該拿出平
等、尊重、互惠的態度。如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中
方必將奉陪到底。
　
＊萬斯形容中國人是「鄉巴佬」，外交部：其言論令人詫異和悲哀＊
　
　　另外，美國副總統萬斯近日接受霍士新聞網專訪，為特朗普政府的對等關稅護航時，使用了
「中國鄉巴佬」（Ｃｈｉｎｅｓｅ　ｐｅａｓａｎｔｓ）一詞來形容中國人，指全球化的經濟為
美國帶來的是巨額債務，用來購買其他國家為美國製造的東西，「我們向中國鄉巴佬借錢，來購
買中國鄉巴佬製造的東西（Ｗｅ　ｂｏｒｒｏｗ　ｍｏｎｅｙ　ｆｒｏｍ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　
ｐｅａｓａｎｔｓ　ｔｏ　ｂｕｙ　ｔｈｅ　ｔｈｉｎｇｓ　ｔｈｏｓｅ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　
ｐｅａｓａｎｔｓ　ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ）」。「ｐｅａｓａｎｔｓ」直譯雖然是「農民」
，但往往帶有貶義，用來形用收入和教育程度低、社會地位低下的人。
　
　　林劍在外交部例行記者會上被問到此事時回應稱，中方對中美經貿關係的立場已經講得很清
楚，「聽到這位副總統說出這樣無知又缺乏禮貌的話，令人詫異，也感到悲哀」。（ｓｌ）　

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