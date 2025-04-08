海爾智家（６６９０）９名高層將斥最多４１７０萬人幣增持ＡＨ股

《經濟通通訊社８日專訊》海爾智家（０６６９０）（滬：６００６９０）公布，包括董事
長、總裁李華剛及６名副總裁等共９名高層人士自願增持公司股份計劃，增持金額下限２０８５
萬元人民幣，上限４１７０萬元人民幣。包括Ａ股及╱或Ｈ股。
該集團指，增持不設置價格區間，增持主體將根據市場整體走勢及公司股票價格波動情況，
在實施期限即６個月內擇機實施增持計劃。他們以自有資金增持。（ｗｈ）
【你點睇？】美國再對華加徵34%額外關稅，又取消小額包裹關稅豁免，你認為此舉會否對中國的廉價電商有重大影響？► 立即投票
08/04/2025 08:40
《經濟通通訊社８日專訊》海爾智家（０６６９０）（滬：６００６９０）公布，包括董事
長、總裁李華剛及６名副總裁等共９名高層人士自願增持公司股份計劃，增持金額下限２０８５
萬元人民幣，上限４１７０萬元人民幣。包括Ａ股及╱或Ｈ股。
該集團指，增持不設置價格區間，增持主體將根據市場整體走勢及公司股票價格波動情況，
在實施期限即６個月內擇機實施增持計劃。他們以自有資金增持。（ｗｈ）
【你點睇？】美國再對華加徵34%額外關稅，又取消小額包裹關稅豁免，你認為此舉會否對中國的廉價電商有重大影響？► 立即投票
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N