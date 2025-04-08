【企業盈喜】中國鋁業（０２６００）料首季淨利潤升最多６３％

《經濟通通訊社８日專訊》中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）公布，預期截至

今年３月３１日止首季歸屬於股東淨利潤約３４億至３６億元人民幣，升５３％至６３％，而利

潤總額約６２億至６７億元人民幣，升３０％至４０％。



該集團指淨利潤上升因秉持極致經營理念，通過精準研判市場價格波動、全方位極致降本增

效，在主要產品同比增產的基礎上，經營業績同比大幅增加。（ｗｈ）

