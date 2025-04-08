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AH股新聞

08/04/2025 08:01

【企業盈喜】中國鋁業（０２６００）料首季淨利潤升最多６３％

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）公布，預期截至
今年３月３１日止首季歸屬於股東淨利潤約３４億至３６億元人民幣，升５３％至６３％，而利
潤總額約６２億至６７億元人民幣，升３０％至４０％。
　
　　該集團指淨利潤上升因秉持極致經營理念，通過精準研判市場價格波動、全方位極致降本增
效，在主要產品同比增產的基礎上，經營業績同比大幅增加。（ｗｈ）

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