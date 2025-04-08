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AH股新聞

08/04/2025 07:52

《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社８日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十
大成交活躍股如下：
　
　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　貴州茅台　（６００５１９）　　６０４８﹒４６
　　招商銀行　（６０００３６）　　２４６７﹒６０
　　長江電力　（６００９００）　　２３６６﹒３５
　　紫金礦業　（６０１８９９）　　１９３９﹒５１
　　中國平安　（６０１３１８）　　１８２７﹒７７
　　恒瑞醫藥　（６００２７６）　　１８１８﹒１５
　　寒武紀　　（６８８２５６）　　１６５６﹒４２
　　工商銀行　（６０１３９８）　　１４４２﹒９２
　　農業銀行　（６０１２８８）　　１３１２﹒３５
　　海光信息　（６８８０４１）　　１２２７﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寧德時代　（３００７５０）　　５１９７﹒８３
　　比亞迪　　（００２５９４）　　３１５５﹒５８
　　美的集團　（０００３３３）　　２４７９﹒５４
　　東方財富　（３０００５９）　　１９６７﹒５５
　　五糧液　　（０００８５８）　　１８９３﹒６１
　　北方華創　（００２３７１）　　１７７３﹒２６
　　中際旭創　（３００３０８）　　１２６６﹒６７
　　匯川技術　（３００１２４）　　１１９７﹒９４
　　勝宏科技　（３００４７６）　　１０６０﹒１４
　　格力電器　（０００６５１）　　１０２９﹒６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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