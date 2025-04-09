《駐京專電》商務部：中國外貿韌性不減，進出口實現平穩開局

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》商務部召開專題新聞發布會，相關負責人表

示，今年以來，中國外貿發展面臨的風險挑戰明顯增多，但廣大外貿企業勇於開拓創新，各項便

利化政策措施持續落地顯效，中國外貿韌性不減，進出口實現平穩開局。



商務部相關負責人表示，當前，世界經濟正面臨著極大的不確定性，尤其體現在貿易領域，

產供鏈穩定受到威脅。經濟合作與發展組織認為，更廣泛的「貿易戰」導致貿易壁壘增加，並據

此將２０２５年全球經濟增長率下調０﹒２個百分點至３﹒１％。而與此同時，經濟合作與發展

組織充分肯定中國經濟政策提振效果，將中國經濟增長率上調０﹒１個百分點。這「一升一降」

體現出，國際社會看好中國經濟，對中國發展前景的信心不斷增強。



＊中國外貿有信心、有底氣面對各種風險挑戰＊



商務部對外貿易司副司長肖露表示，中國超大規模市場潛力不斷釋放，穩經濟、穩外貿政策

接續發力，穩中向好、長期向好的基本面並沒有變，中國外貿也有信心、有底氣面對各種風險挑

戰。



２０２４年，中國貨物進出口連續跨過兩個萬億級台階，達到４３萬億元人民幣。出口國際

市場份額穩中有進，有望達到１４﹒７％左右。有進出口實績的企業近７０萬家，其中民營企業

佔比超過八成。同時，「創新」成為中國外貿的鮮明底色，通過智能化、數字化、綠色化的持續

轉型升級，中國產品的創新力得到了全球消費者的青睞。中國新業態的潛力仍在持續釋放，「鼠

標一點，買賣全球」，跨境電商為全球消費者創造了更為便利的購物體驗，也支撐其連續數年實

現兩位數增長。



此外，中國堅定不移擴大高水平對外開放，開放的大門只會越開越大，已成為１５０多個國

家和地區的主要貿易夥伴，與３０個國家和地區簽署２３個自貿協定，對共建「一帶一路」國家

進出口佔比首次超過５０％。

