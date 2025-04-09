【傾力救市】上交所召開證券機構座談會，堅定看好資本市場前景

《經濟通通訊社９日專訊》上交所８日召開證券經營機構座談會，與長江證券、東方證券、

東吳證券、廣發證券、國聯民生、國泰海通、申萬宏源、天風證券、興業證券、中信証券１０家

證券經營機構代表深入交流，充分聽取意見建議。



與會機構一致表示，堅定看好中國資本市場發展前景，面對當前不確定性因素有所增加的市

場環境，一定要堅定信心、戮力同心，保持定力、凝聚合力，集中精力辦好自己的事，齊心協力

促進資本市場健康穩定發展。



座談中，與會機構紛紛表示，強化市場內在穩定性長效機制建設，增強基礎制度的包容性適

應性，是中國資本市場高質量發展的最大底氣。中國充分發揮超大規模經濟體優勢，一攬子有針

對性的增量政策持續發力，超預期逆周期調節政策力度不斷加大，投資、消費等增長好於預期，

宏觀經濟持續回升向好，有力提振國內外投資者對Ａ股市場信心，成為中國資本市場平穩向好的

最大支撐。新「國九條」、中長期資金入市的指導意見和實施方案、「科創板八條」「併購六條

」等落地實施，上市公司積極開展「提質增效重回報」行動，２０２４年現金分紅２﹒４萬億元

（人民幣．下同）、實施回購近１５００億元，投資價值持續提升，權益類ＥＴＦ規模突破３萬

億元，社保基金、保險機構、公募基金等中長期資金持續加大入市力度，中央匯金等戰略性穩市

力量持續壯大，市場內在穩定性持續增強。（ｅｗ）

