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AH股新聞

09/04/2025 15:15

【關稅戰】國務院發表《中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書

　　《經濟通通訊社９日專訊》國務院新聞辦公室９日發布《關於中美經貿關係若干問題的中方
立場》白皮書，澄清中美經貿關係事實，闡明中方對相關問題的政策立場。
　
　　白皮書指出，美方近期先後發布「美國第一」貿易、投資政策備忘錄和「美國第一」貿易政
策報告執行摘要，對中國產品全面加徵額外關稅，包括以芬太尼等問題為由對中國加徵關稅、徵
收「對等關稅」並進一步加徵５０％關稅，還針對中國海事、物流和造船業提出徵收港口費等
３０１調查限制措施。這些以關稅等為威脅、要挾的限制措施是錯上加錯，再次暴露了美方典型
的單邊主義、霸凌主義本質，既違背市場經濟規律，更與多邊主義背道而馳，將對中美經貿關係
產生嚴重影響。中方已根據國際法基本原則和法律法規，採取必要反制措施。
　
＊尊重彼此核心利益和重大關切，通過對話協商找辦法＊
　
　　白皮書表示，中方始終認為，中美經貿關係的本質是互利共贏。作為發展階段、經濟制度不
同的兩個大國，中美雙方在經貿合作中出現分歧和摩擦是正常的，關鍵要尊重彼此核心利益和重
大關切，通過對話協商找到妥善解決問題的辦法。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中美各
自取得成功，對彼此都是機遇而非威脅。希望美方與中方相向而行，按照兩國元首通話指明的方
向，本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，通過平等對話磋商解決各自關切，共同推動中美
經貿關係健康、穩定、可持續發展。
　
　　白皮書除前言、結束語外共分為六個部分，分別是中美經貿關係的本質是互利共贏；中方認
真履行中美第一階段經貿協議；美方違反中美第一階段經貿協議有關義務；中國踐行自由貿易理
念，認真遵守世界貿易組織規則；單邊主義、保護主義損害雙邊經貿關係發展；中美可以通過平
等對話、互利合作解決經貿分歧。
　
　　白皮書介紹，中美貿易額從１９７９年的不足２５億美元躍升至２０２４年的近６８８３億
美元。但是，近年來美單邊主義、保護主義抬頭，嚴重干擾中美正常經貿合作。２０１８年中美
經貿摩擦以來，美方對超過５０００億美元中國輸美產品加徵高額關稅，持續出台對華遏制打壓
政策。中方不得不採取有力應對措施，堅決捍衛國家利益。同時，中方始終堅持通過對話協商解
決爭議的基本立場，與美方開展多輪經貿磋商，努力穩定雙邊經貿關係。（ｃｔ）　

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