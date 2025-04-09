【關稅戰】商務部反駁美方認為巨額貿易逆差讓美國「吃虧」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國務院新聞辦公室今日發布《關於中美經貿

關係若干問題的中方立場》白皮書。中國商務部負責人就白皮書答記者問。針對美方認為巨額貿

易逆差讓美國「吃虧」，商務部指出，中美貨物貿易差額既是美國經濟結構性問題的必然結果，

也是由兩國比較優勢和國際分工格局決定的。中國並不刻意追求順差，事實上，中國經常帳戶順

差與國內生產總值之比已從２００７年的９﹒９％降至２０２４年的２﹒２％。



＊美國在服務貿易方面佔有顯著優勢，逆差規模呈擴大趨勢＊



商務部指出，客觀認識和評價中美雙邊貿易是否平衡，需要全面深入考察，不能只看貨物貿

易差額。美國在服務貿易方面佔有顯著優勢。美國是中國服務貿易最大逆差來源地，逆差規模總

體呈現擴大趨勢，２０２３年為２６５﹒７億美元，佔美國服務貿易順差總額的９﹒５％左右。

綜合考慮貨物貿易、服務貿易和本國企業在對方國家分支機構的本地銷售額三項因素，中美雙方

經貿往來獲益大致平衡。



＊對華加徵關稅不能縮小美總體貿易逆差，反而會擴大＊



近年來，美國對華逆差在總體貿易逆差中佔比下降、對全球逆差規模攀升。事實證明，對華

加徵關稅非但不能縮小美總體貿易逆差，反而導致美國進口成本上升，進一步擴大逆差。



商務部指出，積極擴大進口，是中國推進高水平開放的重要內容。自２０１８年１１月起，

中國國際進口博覽會每年均在上海舉辦，參展國家和意向成交金額逐年增長，累計意向成交金額

超５０００億美元。２０２４年，中國進口總額為１８﹒４萬億元人民幣，同比增長２﹒３％，

進口規模創歷史新高，連續１６年穩居全球第二大進口市場。中國將繼續挖掘進口潛力，把中國

超大規模市場打造成為世界共享大市場，為全球經濟發展注入新動能。



＊美將關稅作極限施壓，是經濟霸凌行徑＊



商務部並稱，美國對包括中國在內的貿易夥伴單邊加徵關稅有關做法違背基本經濟規律和市

場原則，違反世貿組織規則，衝擊多邊貿易體制，罔顧多邊貿易談判達成的利益平衡結果，無視

美國長期從國際貿易中大量獲利的事實。美方將關稅作為實施極限施壓、謀取私利的武器，這是

典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。



美方打著所謂的「對等」、「公平」的旗號搞零和博弈，本質上是追求「美國第一」、「美

國特殊」，是以關稅手段顛覆現有國際經貿秩序，以美國利益凌駕於國際社會公利，以犧牲全世

界各國的正當利益為代價，服務於美國霸權利益，人為切斷原有成熟的全球供應鏈產業鏈，打破

以市場為導向的自由貿易規則，嚴重干擾各國經濟發展，影響世界經濟長期穩定增長，遭到國際

社會普遍反對，美國內也有很大反對聲音。歷史和事實證明，美方提高關稅解決不了自身問題，

反而引發金融市場劇烈波動，推高美國通脹壓力，削弱美國產業基礎，加大美國經濟衰退風險，

最終只會自食惡果。

