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AH股新聞

09/04/2025 08:08

《神州頭條》財經報章頭版摘要：平準基金橫空出世，穩市打組合拳

　　《經濟通通訊社９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
「中國版平準基金」將果斷出手，增持各類ＥＴＦ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中央匯金投資有限責任公司８日消息，中央匯金公司有關負責人就７日公告答記者問時表示，中
央匯金公司一直是維護資本市場穩定的重要戰略力量，是資本市場上的「國家隊」，發揮著類「
平準基金」作用。自２００８年以來，中央匯金公司多次參與維護資本市場穩定工作，積極提升
資本市場的內在穩定性。
　
多維發力，穩市機制建設步入新階段
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月７日以來，從「國家隊」到上市公司，從政策優化到「真金白銀」買入，穩市「組合拳」及
時、有力，顯著增強投資者信心。４月８日，Ａ股指數反彈，主要寬基ＥＴＦ品種繼續呈現「大
資金」買入特征。「通過中央匯金公司增持ＥＴＦ，推動央國企上市公司開展股份回購增持。這
向市場傳遞了明確訊號：儘管外面風浪很大，但中國有能力將負面影響降至最低。」中國人民大
學國家金融研究院院長吳曉求說。
　
上交所召開證券經營機構座談會，堅定看好資本市場發展前景
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月８日，上海證券交易所召開證券經營機構座談會，與長江證券、東方證券、東吳證券、廣發
證券、國聯民生、國泰海通、申萬宏源、天風證券、興業證券、中信証券１０家證券經營機構代
表深入交流，充分聽取意見建議。與會機構一致表示，堅定看好中國資本市場發展前景，面對當
前不確定性因素有所增加的市場環境，一定要堅定信心、戮力同心，保持定力、凝聚合力，集中
精力辦好自己的事，齊心協力促進資本市場健康穩定發展。
　
《上海證券報》
　
中國版平準基金領銜，穩股市吹響集結號
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
穩住股市，各方在行動。４８小時內，中央匯金公司等大機構大資金頻頻出手，中國人民銀行、
金融監管總局接連發聲，「中國版平準基金」橫空出世；國務院國資委、眾多央企及國資運營平
台動作不斷，央地國資聯手入場；一大批上市公司宣布增持或回購計劃，券商、基金公司自購不
斷……系列舉措釋放穩股市強訊號，多方合力提振資本市場。
　
穩市行動形成合力，Ａ股三大股指集體拉升
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月８日，Ａ股市場整體企穩，三大股指震蕩反彈。截至收盤，滬指漲幅１﹒５８％，收復
３１００點關口，報３１４５﹒５５點；深證成指漲０﹒６４％，創業板指漲１﹒８３％，上證
５０指數尾盤拉升漲超２％。滬深兩市全天成交額１﹒６３萬億元，較上個交易日放量３７８億
元。個股漲多跌少，全市場超３２００只個股上漲，逾百股漲停。此外，股票型ＥＴＦ成交繼續
放量，多只中小盤ＥＴＦ獲大量資金湧入，成交額創歷史紀錄。
　
中國版平準基金來了
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月８日盤前，中央匯金公司以答記者問形式，介紹了其在維護資本市場穩定中的定位和作用，
明確自己是資本市場上的‘國家隊’，發揮著類‘平準基金’作用。隨後，央行宣布將為中央匯
金公司提供管夠的流動性「彈藥」。與此同時，金融監管總局印發《關於調整保險資金權益類資
產監管比例有關事項的通知》，優化保險資金比例監管政策，部分險企投資股市空間進一步釋放

　
《證券時報》
　
李強同歐盟委員會主席馮德萊恩通電話
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國務院總理李強４月８日下午同歐盟委員會主席馮德萊恩通電話。李強表示，當前，中歐關系呈
現穩中向好勢頭。今年是中歐建交５０周年，雙方關系發展面臨重要機遇。中國和歐盟互為彼此
最重要的貿易伙伴，經濟高度互補、利益緊密交融。中方願同歐方攜手努力，保持良好順暢的高
層交往，增進政治互信，拓展務實合作，堅持通過對話磋商解決各自關切，推動中歐關系不斷向
好、向前發展。雙方要推動新一次中歐戰略、經貿、綠色、數字領域高層對話盡早舉行。
　
中國版平準基金橫空出世，穩市打出組合拳
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月８日，多部委聯合發布政策穩定資本市場，「中國版平準基金」發聲。中央匯金投資有限責
任公司有關負責人表示，將繼續發揮好資本市場「穩定器」作用，有效平抑市場異常波動，該出
手時將果斷出手。下一步將堅定增持各類市場風格的ＥＴＦ，加大增持力度，均衡增持結構。匯
金公司具有充分信心、足夠能力，堅決維護資本市場平穩運行。
　
發改委召開民企座談會，５家企業稱對美加徵關稅已有準備
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委主任鄭柵潔８日主持召開座談會，聽取５家民營企業對當前宏觀經濟形勢的意見建議。鄭
柵潔表示「面對美加徵關稅等外部風險挑戰，我們要把思想和行動統一到黨中央的決策部署上，
堅定不移推進改革開放，堅持以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，牢
牢把握自身發展的主動權。」參加本次座談會的民營企業包括江蘇天合光能、浙江中基寧波、廣
東領益智造、北京滴滴出行、山東歌爾股份。（ｅｗ）

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