《神州經脈》提振經濟新招料將出台，Ａ股兩連升，人幣１７年低

《神州經脈》中美關稅戰進一步升級，美國對中國商品合共１０４％的巨額關稅已經於今日

（９日）下午生效。國家隊帶頭穩市，幾百間Ａ股上市公司發表增持回購公告；午後更有消息指

中國高層領導人最快於今天召開會議，討論一系列提振經濟發展以及穩定資本市場的措施。市場

信心獲提振，滬綜指反彈收升１﹒３１％，連升兩日，收報３１８６﹒８１點，深成指漲

１﹒２２％，創業板指揚０﹒９８％。兩市全天成交近１﹒７萬億元（人民幣．下同），較上個

交易日放量７３９億元或４﹒５％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒３４９８，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１３０點子，六連跌，創２００７年１２月２１日以來逾１７年新低，全日在７﹒３４２０

至７﹒３５０６之間波動。盤中在岸人民幣即期匯價一度距離交易區間下限僅１個點子。今日人

民幣中間價報７﹒２０６６，較上個交易日跌２８點子，五連跌，續創２０２３年９月１１日以

來逾一年半新低，與市場預測偏離仍有近１３００點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《路透》引述消息人士報道，中國高層領導人最早將於今日召開會議，討論美國加徵關

稅後如何提振經濟。據報道，國務院、人行、財政部等政府部門的高層官員將出席會議，預計討

論提振國內消費以及支持資本市場的措施，還可能討論出口退稅補貼等舉措。消息人士表示，此

次高層會議結束後，一些較為成熟、旨在提振中國經濟的舉措可能會在未來幾周及幾個月內得到

實施。



２﹒ 《新華社》最新報道，中央周邊工作會議４月８日至９日在北京舉行，中國國家主席習近

平出席會議並發表重要講話。該會議並非定期舉行的會議，而是在中國面臨重要外交挑戰或需要

調整周邊外交政策時才舉行。相信今次召開契機與美國對華加徵巨額關稅有關。報道指，本次會

議強調，要構建周邊命運共同體，要與周邊國家鞏固戰略互信，深化發展融合，構建高水平互聯

互通網絡，加強產業鏈供應鏈合作。



３﹒ 國務院新聞辦公室９日發布《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，澄清中美

經貿關係事實，闡明中方對相關問題的政策立場。商務部負責人就白皮書答記者問時指出，近年

美國單邊主義、保護主義抬頭，不斷對華出台加徵關稅等經貿限制措施，嚴重干擾中美正常經貿

合作，中方不得不進行正當反制。中方不願打貿易戰，但中國政府也絕不會坐視中國人民的正當

權益被損害和剝奪，如果美方執意進一步升級經貿限制措施，中方有堅定的意志、豐富的手段，

必將堅決反制，並奉陪到底。



４﹒ 據《路透》引述消息報道，中國人行近日指導國有大行暫緩自營購匯，並加強代客購匯的

審查，避免加劇人民幣匯率調整壓力。人行不會允許人民幣大幅貶值，並已要求主要國有銀行減

少美元購買量。各大銀行也被告知，在為客戶執行美元購買訂單時要加強檢查，市場將此舉解讀

為人行抑制投機交易的一種方式。報道引述消息稱，人行不會透過人民幣貶值來減輕關稅對出口

和整體經濟的打擊，但人行仍將重點放在穩定人民幣匯率上，這表明金融市場穩定仍是首要任務

。



５﹒ 亞洲開發銀行發表《２０２５年亞洲發展展望》表示，亞洲受美國關稅措施的衝擊最為嚴

重，中國是受關稅影響最大的經濟體，亞開行首席經濟學家朴之水警告，在中國減少對美出口後

，填補了中國出口的亞洲地區其他國家可能會遭受嚴重打擊。亞開行在對等關稅公布前曾預測，

新興亞洲經濟體今年的經濟增長將放緩至４﹒９％，到明年再進一步放緩至４﹒７％；預測

２０２５年中國經濟將增長４﹒７％，明年增速將進一步減緩至４﹒３％。朴之水表示，這些預

測將在７月的更新報告中進一步下調。



６﹒ 高盛周二（８日）晚發布報告指出，中國與美國之間關稅戰持續升級，使中國今年全年實

質國內生產總值（ＧＤＰ）增長４﹒５％的預期面臨下行風險。高盛稱，中美關稅爭端不斷升級

，也指向中國政府將在未來幾個月大幅放寬政策，以減輕影響並穩定增長。另外，國務院總理李

強８日下午同歐盟委員會主席馮德萊恩通電話時表示，中國今年的宏觀政策充分考慮了各種不確

定因素，也有充足的儲備政策工具，中國完全能夠對沖外部不利影響。



７﹒ 乘聯分會最新公布，３月全國乘用車市場零售１９４萬輛，同比增長１４﹒４％，環比增

長４０﹒２％；今年以來累計零售５１２﹒７萬輛，同比增長６﹒０％。乘聯分會表示，在國家

「雙新」政策推動下，價格戰相對溫和，行業內捲狀態改善，今年３月零售僅稍低於２０１８年

３月１９８萬的同期最高水平，同比增速為近１０年最高。新能源車方面，３月新能源乘用車市

場零售９９﹒１萬輛，同比增長３８﹒０％，環比增長４５﹒０％；１－３月累計零售

２４２﹒０萬輛，同比增長３６﹒４％。



８﹒ 對於近期有外媒傳出「希音供應鏈轉移」的消息，廣州市商務局表示，作為從廣州成長起

來的全球化企業，希音持續在廣州為核心的國內供應鏈加碼布局和投資，今年一季度在廣州的出

口額繼續保持增長，無疑是讓供應鏈轉移的謠言不攻自破。（ｓｌ）

