《鍾之日記》關稅開戰，港股抗跌

《鍾之日記》４月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國對等關稅周三生效，總統特朗普的威脅成真，由於中方祭出反制３４％關稅，美國對中

國商品加徵的關稅達到１０４％的巨額，全球貿易戰情勢加劇。恒指低開超６００點，早段一度

挫８６７點，低見１９２６０點，但港股通買氣仍旺，北水兩愛股中芯國際（００９８１）及小

米集團（０１８１０）帶頭穩市，午後傳出中央高層開會商議穩市措施的消息，提振了Ａ股上揚

，港股被帶動，一度更升超３００點。恒生指數全日收報２０２６４，升１３６點或０﹒７％，

主板成交再超四千億，達４１２４億元，當中北水淨買３５５﹒９億元，為史上最多。



＊上市公司增持回購潮，穩股市滬指連升兩日＊



中美關稅戰升級，國家隊帶頭穩市，幾百間Ａ股上市公司發表增持回購公告；午後更有消息

指中國高層領導人最快於今天召開會議，討論一系列提振經濟發展以及穩定資本市場的措施。市

場信心獲提振，滬綜指反彈收升１﹒３１％，連升兩日，收報３１８６﹒８１點，深成指漲

１﹒２２％，創業板指揚０﹒９８％。兩市全天成交近１﹒７萬億元人民幣，較上個交易日回升

４﹒５％。



投行野村發布報告稱，關稅戰陰霾下，金融市場尤其是股市首當其衝，中國方面預計在人行

支持下，類平準基金（國家隊）將在未來幾周繼續大舉干預股市。而且人行本身也可能更快實施

降準降息。



＊國產替代預期利好，中芯漲１０﹒５％最優藍籌＊



特朗普對等關稅於４月９日生效，中國輸美商品總關稅高達１０４％。中國外交部、商務部

下午出言譴責，並且稱中方必將奉陪到底，但尚未宣布任何報復行動。市場預料對美出口會大幅

下降，中國今年ＧＤＰ增幅將面臨下行風險。



《路透》引述消息人士稱，中國高層領導人最快今日召開會議，國務院、人行、財政部和監

管機構官員預計出席。決策者料討論提振國內消費以及支持資本市場的措施，還可能討論出口退

稅補貼等舉措。消息人士表示，會議後一些較為成熟的提振經濟措施可能會在未來幾周及幾個月

內得到實施。



中美關係惡化，有別板塊在風雲變幻中找到「升機」，市場憧憬國產芯片進一步替代海外芯

片，半導體股上揚。中芯國際（００９８１）全日漲１０﹒５％，為表現最好藍籌。摩根士丹利

發表報告，預計對ＡＩ晶片的需求將不斷增長，鑑於美國ＡＩ ＧＰＵ供應有限，對國產芯片的

需求激增，預計中芯將成為本地ＡＩ芯片設計商的主要支援者。大摩將中芯評級由「低配」上調

至「中性」，目標價由３８元上調至４０元。



另外，上海復旦（０１３８５）今日升１０﹒７％，華虹半導體（０１３４７）彈逾８％，

宏光半導體（０６９０８）漲７﹒９％，晶門半導體（０２８７８）揚４﹒１％。



＊母企托價不敵油價跌，三桶油齊走低＊



內地傾力救股市，各大上市公司爭相公布增持及回購方案，以穩定股價。龍頭央企三桶油當

然不能缺席，中海油集團計劃２０億－４０億元人民幣增持中海油Ａ＋Ｈ股、中國石油集團２８

億－５６億元人民幣增持中石油Ａ＋Ｈ股，中國石化集團２０億－３０億元人民幣增持中石化Ａ

＋Ｈ股。



不過美國火力全開、對數十個國家徵收的「對等關稅」生效，其中包括對中國商品徵收

１０４％的巨額關稅今日中午正式生效，全球貿易戰形勢進一步升溫。紐約期油、布蘭特期油均

跌約３％，三桶油受壓，中石油（００８５７）收跌５％，中海油（００８８３）及中石化

（００３８６）收跌１％。



摩根士丹利下調中石油Ａ、Ｈ股目標價１５％，分別由１０﹒２５港元降至８﹒７５港元；

以及由１３﹒４元人民幣降至１１﹒４元人民幣，投資評級「增持」。該行指出，儘管油價大幅

下跌，但內地天然氣價格市場化改革，似乎會令中石油天然氣平均售價保持韌性。同時，油價下

跌導致進口天然氣成本進一步下降，將提升天然氣利潤率。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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